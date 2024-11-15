Traktörlerin Ön Tekerlekleri Küçükken Arka Tekerlekleri Neden Büyük? Sebebine Duyunca Hak Vereceksiniz

İşte ön tekerlerin küçük, arka tekerleklerin büyük olmasının başlıca nedenleri:

Çekiş Gücü: Traktörlerin motor gücü genellikle arka tekerleklere aktarılır. Büyük ve geniş lastikler, bu gücü toprağa daha etkili bir şekilde ileterek, aracın çamurlu veya kaygan zeminlerde bile ilerlemesini sağlar. Derin dişlere sahip lastikler ise daha iyi tutunma sağlayarak patinajı önler.

Ağırlık Dağılımı: Traktörün motoru genellikle ön kısımda yer alır. Bu nedenle, arka tekerleklerin büyük ve ağır olması, aracın ağırlık merkezini dengelemeye yardımcı olur. Böylece traktör daha stabil hale gelir ve devrilme riski azalır.