Traktörlerin Ön Tekerlekleri Küçükken Arka Tekerlekleri Neden Büyük? Sebebine Duyunca Hak Vereceksiniz
Traktörün arka lastikleri büyükken ön lastiklerinin küçük olmasının arkasında yatan neden belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarımın vazgeçilmez aracı traktörler, güçlü motorları ve büyük tekerlekleriyle dikkat çeker. Özellikle arka tekerleklerin neden bu kadar büyük olduğu, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Traktörler, zorlu arazi koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, çekiş gücü ve denge gibi faktörler, tasarım sürecinde öncelikli olarak ele alınır.
İşte ön tekerlerin küçük, arka tekerleklerin büyük olmasının başlıca nedenleri:
Çekiş Gücü: Traktörlerin motor gücü genellikle arka tekerleklere aktarılır. Büyük ve geniş lastikler, bu gücü toprağa daha etkili bir şekilde ileterek, aracın çamurlu veya kaygan zeminlerde bile ilerlemesini sağlar. Derin dişlere sahip lastikler ise daha iyi tutunma sağlayarak patinajı önler.
Ağırlık Dağılımı: Traktörün motoru genellikle ön kısımda yer alır. Bu nedenle, arka tekerleklerin büyük ve ağır olması, aracın ağırlık merkezini dengelemeye yardımcı olur. Böylece traktör daha stabil hale gelir ve devrilme riski azalır.
Toprak Sıkışmasını Engelleme: Büyük lastikler, ağırlığı daha geniş bir alana yayarak toprağın aşırı sıkışmasını önler. Bu durum, toprak yapısının korunmasına ve bitki köklerinin daha iyi gelişmesine katkı sağlar.
Çeviklik ve Görüş Alanı: Ön tekerleklerin küçük olması, traktörün daha çevik hareket etmesini sağlar. Dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda sürücünün görüş alanını genişletir.
Maliyet: Büyük lastikler, küçük lastiklere göre daha pahalıdır. Bu nedenle, sadece çekiş gücünün kritik olduğu arka tekerleklerde büyük lastik kullanımı maliyet açısından daha avantajlıdır.