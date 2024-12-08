Trafikte Bu Plaka Bir Anda Karşınıza Çıkabilir! Görürseniz Şaşırmayın, Bakın Ne Anlama Geliyor

ÖZEL PLAKALAR

Bazı plakalarda şahıs veya şirket isimlerine özel tasarımlar yapılabilir. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün onayıyla hazırlanan bu özel plakalar, yasal başvuru süreçleriyle temin edilir ve diğer plaka türleriyle karıştırılmaması için dikkatle düzenlenir.

Türkiye’de kullanılan plaka renkleri, yalnızca araçların resmi statüsünü değil, aynı zamanda kullanım amacını ve sahibinin görev alanını da yansıtır. Bu renk kodları, trafikte düzeni ve güvenliği sağlamak adına önemli bir işlev üstlenir.