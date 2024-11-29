Topraksız Bakabilecek En Güzel Bitki Türleri: İhtiyacınız Olan Tek Şey Su!

TOPRAKSIZ BİTKİ YETİŞTİRME

Suda bitki yetiştirme, genellikle kesimlerle yapılan çoğaltma yönteminde kullanılır. Ancak yalnızca su içerisinde büyüyebilen belirli iç mekân bitkileri de bulunmaktadır. Bu yöntem, ticari amaçlı hidroponik tarımın temelidir. Hidroponik tarımda, çiftçiler toprak yerine zengin besin karışımları içeren özel su çözeltileri kullanır.

BİTKİLER NEDEN SUDA YETİŞTİRİLEBİLİR?

Toprak, bitkilere drenaj, havalandırma, nem tutma, destek ve besin sağlar. Ancak birçok bitki, sadece suyla da büyüyebilir. Bazı bitkiler köklerini suda oluştururken, zamanla daha fazla besin veya oksijene ihtiyaç duyabilir. Yaprakların solması veya zayıflaması, bitkinin toprağa dikilme zamanının geldiğini işaret eder.

Suda bitki yetiştirmek, toprakla yapılan ekimden daha yavaş olabilir; ancak su bahçeleri uzun vadede yeşil ve sağlıklı kalabilir.

BİTKİLERİN SUDA ÇOĞALTILMASI

Suda bitki çoğaltmak için, mevcut bir bitkiden 8-10 cm uzunluğunda bir dal kesin. Kesilen dalın yapraklı uç kısmını temizleyip, alt kısmındaki yaprakları uzaklaştırarak düğüm bölgelerini açıkta bırakın. Dalı temiz suyla doldurulmuş bir kaba yerleştirip, doğrudan güneş almayan, ancak aydınlık bir ortamda bekletin. Suya batan yapraklar çürümeye neden olabileceği için, yaprakların tamamen suyun dışında olduğundan emin olun.

Kökler genellikle 3-4 hafta içinde oluşur. Kök uzunluğu 2,5-5 cm’ye ulaştığında bitkiyi dikkatlice sudan çıkararak besleyici toprağa aktarabilirsiniz.