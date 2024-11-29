Topraksız Bakabilecek En Güzel Bitki Türleri: İhtiyacınız Olan Tek Şey Su!
Bitki besin maddeleri genelde verimli topraklarda bulunur. Ancak, bitkileri toprak yerine sadece suda yetiştirmeyi de deneyebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Suda bitki yetiştirme, ister iç mekân süs bitkileri ister küçük bir kapalı bahçe olsun, özellikle bahçeciliğe yeni başlayanlar, yer sıkıntısı yaşayanlar ya da sulama konusunda zorluk çekenler için ideal bir alternatiftir. Üstelik bu yöntem, bitkilerin özel bir bakıma ihtiyaç duymadan zararlılara ve hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.
TOPRAKSIZ BİTKİ YETİŞTİRME
Suda bitki yetiştirme, genellikle kesimlerle yapılan çoğaltma yönteminde kullanılır. Ancak yalnızca su içerisinde büyüyebilen belirli iç mekân bitkileri de bulunmaktadır. Bu yöntem, ticari amaçlı hidroponik tarımın temelidir. Hidroponik tarımda, çiftçiler toprak yerine zengin besin karışımları içeren özel su çözeltileri kullanır.
BİTKİLER NEDEN SUDA YETİŞTİRİLEBİLİR?
Toprak, bitkilere drenaj, havalandırma, nem tutma, destek ve besin sağlar. Ancak birçok bitki, sadece suyla da büyüyebilir. Bazı bitkiler köklerini suda oluştururken, zamanla daha fazla besin veya oksijene ihtiyaç duyabilir. Yaprakların solması veya zayıflaması, bitkinin toprağa dikilme zamanının geldiğini işaret eder.
Suda bitki yetiştirmek, toprakla yapılan ekimden daha yavaş olabilir; ancak su bahçeleri uzun vadede yeşil ve sağlıklı kalabilir.
BİTKİLERİN SUDA ÇOĞALTILMASI
Suda bitki çoğaltmak için, mevcut bir bitkiden 8-10 cm uzunluğunda bir dal kesin. Kesilen dalın yapraklı uç kısmını temizleyip, alt kısmındaki yaprakları uzaklaştırarak düğüm bölgelerini açıkta bırakın. Dalı temiz suyla doldurulmuş bir kaba yerleştirip, doğrudan güneş almayan, ancak aydınlık bir ortamda bekletin. Suya batan yapraklar çürümeye neden olabileceği için, yaprakların tamamen suyun dışında olduğundan emin olun.
Kökler genellikle 3-4 hafta içinde oluşur. Kök uzunluğu 2,5-5 cm’ye ulaştığında bitkiyi dikkatlice sudan çıkararak besleyici toprağa aktarabilirsiniz.
SUDA VE TOPRAKTA YETİŞEN BİTKİLER
Doğru koşullar sağlandığında, birçok bitki türü suda yetiştirilebilir. Su, bitkilere nem sağlamanın yanı sıra gerekli mineralleri ve oksijeni de sunar. Ayrıca iç mekânlarda, suyla bitki yetiştirmek sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirir.
Toprakta büyümüş bir bitkiyi suda yetiştirmeye başlamadan önce köklerindeki toprağı iyice temizlemelisiniz. Alternatif olarak, doğrudan kesimlerle yeni bir su kültürü oluşturabilirsiniz.
KAP SEÇİMİ VE İLK ADIMLAR
Suda bitki yetiştirmek için herhangi bir kap kullanılabilir. Şeffaf cam kaplar, hem görsel olarak hoş bir görünüm sağlar hem de köklerin gelişimini izlemenize olanak tanır. Ancak kaplar metal olmamalıdır; metaller, suya eklenen gübrelerle reaksiyona girerek bitkilere zarar verebilir.
Kabınızı seçtikten sonra, köklerin sabitlenmesi için içerisine çakıl taşları, boncuklar veya köpük parçaları ekleyebilirsiniz. Ayrıca, suyun berraklığını korumak için bir tutam kömür tozu da ilave edebilirsiniz.
IŞIK VE BAKIM
Bitkilerinizin sağlıklı büyümesi için doğru ışık seviyesini sağlamalısınız. Düşük ışık koşullarına uyum sağlayabilen bitkiler, su kalitesini daha uzun süre korur. Doğrudan güneş ışığı altında, suyun bulanıklaşmasına ve yosun oluşumuna neden olabilecek bakteriler hızla gelişebilir.
Suyunuzu düzenli olarak, ideal olarak 2-4 haftada bir değiştirin ve bitkilerinizi her 4-6 haftada bir sıvı gübreyle besleyin.
KULLANILABİLECEK SU TÜRLERİ
Bitki yetiştirmek için en iyi su, yağmur suyudur. Eğer bu mümkün değilse, klorsuz musluk suyu veya düşük mineral içerikli şişe suları da uygundur. Musluk suyu kullanacaksanız, klorun buharlaşması için suyu bir gün bekletmeniz tavsiye edilir.
SUDA YETİŞTİRİLEBİLEN BİTKİ TÜRLERİ LİSTESİ
Suda yetiştirilebilen popüler bitki türlerinden bazıları şunlardır:
Ok Bitkisi
Begonya
İngiliz Sarmaşığı
Şans Bambusu
Barış Çiçeği
Devetabanı
Kurdele Bitkisi
Pothos Sarmaşığı
Dua Bitkisi
Telgraf Çiçeği
Kılıç Bitkisi