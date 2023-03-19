Tinder'ın bilim danışmanı, başarılı flört için 5 ipucu verdi: 'Bunları unutun'
Tinder ve OkCupid gibi ünlü çöpçatanlık uygulamalarının sahibi olan ABD'li teknoloji şirketi Match Group'un bilim danışmanlığını yapan Helen Fisher, bu programların etkili kullanılabilmesi için önerilerini söyledi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'e konuşan antropolog Fisher, 5 bin kişinin katıldığı ve her yıl güncellediği 'ABD'deki Bekarlar' (Singles in the US) adlı çalışmasından verilere de başvurarak ipuçlarını paylaştı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre bunlar, şöyle:
1 - Çok fazla buluşmaya çıkmayın
"Birçok kişi bana 'Ayda 30 kişiyle flörte çıktım ve bana uyan birini bulamadım' diyor" ifadelerini kullanan Fisher, insan beyninin en fazla 9 seçenek arasında tercih yapmaya elverişli olduğunu belirtti.
Uzman, Tinder kullanıcılarının tercih edeceği kişi sayısını 5 ila 9'la sınırlamalarını önerdi.
2 - Uygulamadan bir süre uzaklaşın
Fisher, Tinder kullanıcılarının söz konusu 5 ila 9 kişiyle buluştuktan sonra uygulamayı kullanmaya bir süre ara vermelerini tavsiye etti.
Antropolog, daha fazla potansiyel flört aramak yerine tanışılan kişilerden biriyle daha derin bir ilişki kurmanın yararlı olacağını belirterek, "Psikolojik veriler, bir kişiyi tanıdıkça onu sevme ihtimalinizin arttığını gösteriyor" dedi.
3 - Kılı kırk yarmayın
Son dönemde çöpçatanlık uygulamalarını kullananların potansiyel flörtlerle ilgili seçimlerinde aşırı detaycı ve seçici davranarak kılı kırk yardığına dikkat çeken Fisher, bunun 'olumsuzluk eğilimiyle' ilgili olduğunu savundu:
"Beynin, benim de üzerine araştırmalar yaptığım büyük bir bölgesi, ‘olumsuzluk eğilimi' dediğimiz şeyle bağlantılı çalışıyor. Biz olumsuz olanı hatırlarız. Milyonlarca yıl boyunca bu, adaptasyonun bir parçasıydı. Düşmanlarınızın kim olduğunu unutursanız ölebilirsiniz."