Tinder'ın bilim danışmanı, başarılı flört için 5 ipucu verdi: 'Bunları unutun'

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'e konuşan antropolog Fisher, 5 bin kişinin katıldığı ve her yıl güncellediği 'ABD'deki Bekarlar' (Singles in the US) adlı çalışmasından verilere de başvurarak ipuçlarını paylaştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bunlar, şöyle: