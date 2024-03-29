TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi

Dünya çapında en çok takip edilen TikTok hesapları açıklandı. Listeye Türk bir isim de girdi. İşte TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar...

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 1

Khaby Lame (İtalya): 161.8 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 2

Charli D’Amelio (ABD): 152.6 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 3

Bella Poarch (ABD): 93.9 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 4

MrBeast (ABD): 93.7 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 5

Addison Rae (ABD): 88.6 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 6

Zach King (ABD): 81.3 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 7

Kimberly Loaiza (Meksika): 80.9 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 8

TikTok (Çin): 79.9 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 9

CZN Burak (Türkiye): 74.9 milyon

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TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi - Resim: 10

The Rock (ABD): 74.3 milyon

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