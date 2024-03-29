TikTok'ta takipçisi en çok olan 10 hesap açıklandı: Listeye Türkiye'den bir isim girdi
Dünya çapında en çok takip edilen TikTok hesapları açıklandı. Listeye Türk bir isim de girdi. İşte TikTok'ta en çok takipçisi olan hesaplar...
Khaby Lame (İtalya): 161.8 milyon
Charli D’Amelio (ABD): 152.6 milyon
Bella Poarch (ABD): 93.9 milyon
MrBeast (ABD): 93.7 milyon
Addison Rae (ABD): 88.6 milyon
Zach King (ABD): 81.3 milyon
Kimberly Loaiza (Meksika): 80.9 milyon
TikTok (Çin): 79.9 milyon
CZN Burak (Türkiye): 74.9 milyon
The Rock (ABD): 74.3 milyon