Tesadüfen Gördü! Ayı Yuvası Sandığı Mağaranın İçine Girince Şoke Oldu, Devasa Bir…

İngiltere'de doğa fotoğrafçısı Michael Scott'ın tesadüfen gerçekleştirdiği keşif, dünya genelinde gündem oldu. Scott, sıradan bir hayvan yuvası olduğunu düşündüğü küçük bir deliğin ardında, tarihsel bir sırla karşılaştı. Bu dar girişin ardında gizlenen mağara, aslında tarihin derinliklerine uzanan ve yasaklı bir dini mezhebe ait gizli bir ibadet yeri olarak inşa edilmişti.