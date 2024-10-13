Tesadüfen Gördü! Ayı Yuvası Sandığı Mağaranın İçine Girince Şoke Oldu, Devasa Bir…
İngiltere'de bir doğa fotoğrafçısı tesadüfen inanılmaz bir keşif gerçekleştirdi. Fotoğrafçının keşfettiği yeraltı mağarası, devasa boyutları ve benzersiz yapısıyla keşfedilmeyi beklerken bu görüntüler gündem oldu.
Kaynak: Sabah Gazetesi
İngiltere'de doğa fotoğrafçısı Michael Scott'ın tesadüfen gerçekleştirdiği keşif, dünya genelinde gündem oldu. Scott, sıradan bir hayvan yuvası olduğunu düşündüğü küçük bir deliğin ardında, tarihsel bir sırla karşılaştı. Bu dar girişin ardında gizlenen mağara, aslında tarihin derinliklerine uzanan ve yasaklı bir dini mezhebe ait gizli bir ibadet yeri olarak inşa edilmişti.
Uzun yıllar boyunca vahşi doğanın bir parçası olarak görülen bu mağara, şimdiye dek saklı kalmayı başarmıştı. Michael Scott, bu olağanüstü keşfi fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı ve büyük ilgi topladı.
200 METRE YÜKSEKLİĞİNDE VE 150 METRE GENİŞLİĞİNDE
Mağaranın büyüklüğü şaşkınlık yarattı, 40 katlı bir gökdelenin sığabileceği kadar devasa boyutlara sahip. Bu doğa harikası, Annamite Dağları boyunca uzanan ve "Son Doong" olarak bilinen, 150 büyük mağaradan oluşan devasa bir mağara sistemiyle bağlantılı. Lazer ölçümleri mağaranın 200 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğinde olduğunu gösterdi.
"Hang Son Doong" mağara sistemi, yerel dilde "Dağ Nehri Mağarası" anlamına geliyor ve içinde göl, yağmur ormanı, plaj ve çeşitli canlılar barındırıyor. Bu keşfedilmeyi bekleyen doğal hazine, dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.