Tereyağı ve Pekmezi Birlikte Yiyin Farkı Görün: O Hastalığı Anında Bitiriyor

Tereyağı ve pekmez, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan ve sağlığa sayısız faydası olduğu düşünülen iki besindir. Bu iki besinin bir araya gelmesiyle oluşan karışım, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir çare olarak önerilmektedir.