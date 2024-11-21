Televizyon İzlerken Yemek Yiyenler Yandı: Bilim İnsanları Doğruladı
Televizyon izlerken ekran karşısında yemek yemek, keyifli olsa da sağlığımız için zararlı bir alışkanlıktır. Bu nedenle uzmanlar yemek yerken televizyon izlenmemesi gerektiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorucu bir günün ardından dinlenmek için en sevdiğimiz diziye başlarız ve yanımıza da atıştırmalıklarımızı alırız. Ekran karşısında yemek yemek, birçok kişi için keyifli bir alışkanlık haline gelmiştir. Ancak bu alışkanlığın sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı etmemeliyiz.
TELEVİZYON KARŞISINDA YEMEK YEMEYİN
Dizi veya filmdeki heyecan verici bir sahne, dikkatimizi yemekten uzaklaştırarak bilinçsizce daha fazla yememize neden olur. Bu durum, aşırı kalori alımına ve kilo alımına yol açabilir.
Ekran karşısında genellikle cips, çikolata gibi yüksek kalorili ve düşük besin değeri olan atıştırmalıklar tüketilir. Bu da sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açar.
Ekrana odaklandığımızda, vücudumuzun bize gönderdiği doyma sinyallerini algılamakta zorlanırız. Bu nedenle, aslında doymuş olsak bile yemeye devam edebiliriz.
Yemek yerken dikkatimizin dağılması, sindirim sistemimizin doğru çalışmasını engelleyebilir. Bu durum, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir.
Düzenli olarak ekran karşısında yemek yemek, obezite riskini artırabilir.
Ekran karşısında yemek yeme alışkanlığınızdan tamamen vazgeçmek zor olsa da, daha sağlıklı alternatifler tercih edebilirsiniz.
Meyve, sebze, kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.
Yemek yerken porsiyon kontrolüne dikkat edin.
Yemek yerken televizyon veya telefonu kapatarak yemeğe odaklanın.