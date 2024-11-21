Televizyon İzlerken Yemek Yiyenler Yandı: Bilim İnsanları Doğruladı

TELEVİZYON KARŞISINDA YEMEK YEMEYİN

Dizi veya filmdeki heyecan verici bir sahne, dikkatimizi yemekten uzaklaştırarak bilinçsizce daha fazla yememize neden olur. Bu durum, aşırı kalori alımına ve kilo alımına yol açabilir.

Ekran karşısında genellikle cips, çikolata gibi yüksek kalorili ve düşük besin değeri olan atıştırmalıklar tüketilir. Bu da sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açar.

Ekrana odaklandığımızda, vücudumuzun bize gönderdiği doyma sinyallerini algılamakta zorlanırız. Bu nedenle, aslında doymuş olsak bile yemeye devam edebiliriz.