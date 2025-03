Telefonunuzu Sessize Almadan Önce İki Kez Düşünün! Resmen Eritip Bitiriyor

SESSİZ MOD VE STRES ARASINDAKİ BAĞLANTI

Bilgisayarlar İnsan Davranışı Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, 138 iPhone kullanıcısının ekran süreleri incelendi. Katılımcılar, dört gün boyunca telefonlarını zil sesi açık veya sessiz modda kullandı. Verilere göre, sessiz moda geçen kullanıcıların %42’si telefonlarına daha sık baktı ve %8,7’si cihazlarını bilinçsizce kontrol etti.

Araştırma öncesinde katılımcılar, FOMO (Fear of Missing Out - Kaçırma Korkusu) ve NtB (Need to Belong - Ait Olma İhtiyacı) gibi sosyal faktörlerle ilgili bir anket doldurdu. Bu sayede, telefon kullanım alışkanlıkları ile psikolojik durumları arasındaki bağlantılar incelendi.