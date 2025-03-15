Telefonunuzu Sessize Almadan Önce İki Kez Düşünün! Resmen Eritip Bitiriyor
Günlük hayatın yoğun temposu ve iş hayatından uzaklaşabilmek için bazen telefondan uzak kalmak iyi bir tercih olabilir. Fiziksel olarak uzakken sessize de almak kafa dinlemek açısından iyi olduğu düşünülebiliyor. Ancak dikkat! Araştırmalarda önemli bulgular elde edildi.. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatın yoğun temposunda birçok kişi telefonunu sessize alarak zihinsel olarak rahatlamayı hedefliyor. Ancak son araştırmalar, sessiz moda geçmenin düşündüğünüz kadar rahatlatıcı olmayabileceğini ortaya koydu. Aksine, bu durumun kaygıyı artırabileceği ve sosyal medyada daha fazla vakit geçirilmesine neden olabileceği belirtiliyor.
SESSİZ MOD VE STRES ARASINDAKİ BAĞLANTI
Bilgisayarlar İnsan Davranışı Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, 138 iPhone kullanıcısının ekran süreleri incelendi. Katılımcılar, dört gün boyunca telefonlarını zil sesi açık veya sessiz modda kullandı. Verilere göre, sessiz moda geçen kullanıcıların %42’si telefonlarına daha sık baktı ve %8,7’si cihazlarını bilinçsizce kontrol etti.
Araştırma öncesinde katılımcılar, FOMO (Fear of Missing Out - Kaçırma Korkusu) ve NtB (Need to Belong - Ait Olma İhtiyacı) gibi sosyal faktörlerle ilgili bir anket doldurdu. Bu sayede, telefon kullanım alışkanlıkları ile psikolojik durumları arasındaki bağlantılar incelendi.
SESSİZ MODA GEÇMEK KAYGIYI ARTIRIYOR
Araştırmalar, telefonlarını sessize alan kişilerin bildirimleri kaçırma endişesiyle cihazlarını daha sık kontrol ettiğini gösteriyor. Özellikle FOMO yaşayan bireyler, sessiz moddayken ekran süresini daha fazla artırıyor.
FOMO, sosyal çevrede olup bitenlerden geri kalma korkusunu ifade eden yaygın bir terimdir. Sosyal medya ile güçlü bir bağı olan bu kavram, bireylerin sürekli güncel olayları takip etme ihtiyacı hissetmesine neden olabilir. Aynı zamanda NtB (Ait Olma İhtiyacı), sosyal medyanın bir parçası olma isteğini artırarak platformlarda geçirilen zamanı uzatıyor.
SESSİZE ALMAK YERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK ÖNEMLİ
Araştırma sonuçlarına göre, sessiz moda geçmek yerine telefon kullanımını bilinçli olarak azaltmak ve bildirimleri belirli aralıklarla kontrol etmek daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Gün içinde belirli zaman dilimlerinde ekran süresini sınırlamak, sosyal medya detoksları yapmak ve dijital farkındalığı artırmak kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.