Telefonunuzdan Bu Uygulamaları Hemen Silin: Ömrünü Bitiriyor

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak cihazların şarjlarının bir günü bile çıkarmakta zorlanması, hepimizi endişelendiriyor. Aslında sadece sosyal medya uygulamaları değil, arka planda sessizce çalışan birçok uygulama da şarjımızı hızla tüketiyor. Bu uygulamalar, bildirim göndermek, verileri güncellemek veya konumunuzu takip etmek gibi çeşitli görevleri yerine getirirken pil ömrümüzden önemli ölçüde pay alıyorlar.