Telefonu Alüminyum Folyoya Sarmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Bu Etkisini İlk Kez Duyacaksınız
Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonunu alüminyum folyoya sarmak meğer bu işe yarıyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Herkesin kullandığı telefonların yaydığı radyasyon ve gizlilik endişeleri, bazı kullanıcıları farklı çözümlere yöneltiyor. Bunlardan biri de telefonu alüminyum folyoya sarmak. Peki, bu yöntem ne işe yarar ve nelere dikkat etmeliyiz?
Alüminyum folyo, aslında bir Faraday kafesi görevi görür. Bu, dışarıdan gelen elektromanyetik dalgaları engelleyen bir tür koruyucu kalkan demektir. Telefonunuzu folyoya sardığınızda, aşağıdaki etkileri görebilirsiniz:
Sinyal Kesintisi: Hücresel ağ, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC gibi sinyaller engellenerek telefonunuz dış dünya ile bağlantısı kesilir.
GPS Engelleme: Konumunuzun takip edilmesini önler.
Dinleme Koruma: Teorik olarak, telefonunuzu dinleme girişimlerini engeller.
TELEFONU ALÜMİNYUM FOLYOYA SARINCA NE OLUR?
Özellikle seyahat ederken veya dinlenmek istediğinizde tüm bildirimlerden uzaklaşmak için kullanabilirsiniz.
Bazı insanlar, telefonların yaydığı radyasyonun sağlığa zararlı olduğuna inanır ve bu nedenle telefonlarını folyoya sarar. Ancak bu konuda bilimsel olarak kesin bir kanıt bulunmamaktadır.
Çocukların telefon kullanımını engellemek için basit bir yöntem olabilir.