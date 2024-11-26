Telefonu Alüminyum Folyoya Sarmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Bu Etkisini İlk Kez Duyacaksınız

TELEFONU ALÜMİNYUM FOLYOYA SARINCA NE OLUR?

Özellikle seyahat ederken veya dinlenmek istediğinizde tüm bildirimlerden uzaklaşmak için kullanabilirsiniz.

Bazı insanlar, telefonların yaydığı radyasyonun sağlığa zararlı olduğuna inanır ve bu nedenle telefonlarını folyoya sarar. Ancak bu konuda bilimsel olarak kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Çocukların telefon kullanımını engellemek için basit bir yöntem olabilir.