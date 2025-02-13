Tek Bir Ayarla Mobil İnternet Hızınız Fişek Gibi Uçacak! Modeminizi Bile Kaldırıp Atacaksınız

ANDROİD KULLANICILARI İÇİN ÖNERİLER

Android işletim sistemine sahip cihazlarda internet hızını artırmak için şu ayarları gözden geçirebilirsiniz:

Mobil ağ ayarlarında öncelikli bağlantıyı 4G veya 5G olarak ayarlayın.

SIM Araç Kutusu (SIM Toolkit) bölümünden mobil ağ önbelleğini temizleyin.

Daha stabil bir bağlantı için DNS ayarlarını Google’a yönlendirin (8.8.8.8 ve 8.8.4.4).

İPHONE KULLANICILARI İÇİN ÖNERİLER

Apple cihazlarında daha hızlı bir internet bağlantısı için şu adımları uygulayabilirsiniz:

"Genel" → "Bu Cihaz Hakkında" bölümünden operatör güncellemelerini kontrol edin.

Hücresel veri ayarlarından 4G’yi seçin.

Safari tarayıcı geçmişini ve önbelleğini temizleyin.

App Store’daki otomatik güncellemeleri kapatarak arka plan veri kullanımını azaltın.