Tek Başına Öğün Olarak Bile Yeniyor! Çemen ve Acuka Böyle Yapılınca Aylarca Taze Kalıyor, Tadına Doyum Olmuyor
Domates mevsimi bitmeden birçok kişi, konserve ve salça için hazırlık yapıyor. Bununla birlikte kahvaltılık ve yemeklerin atıştırmalığı çemen ve acuka da sıkça tercih ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Usta aşçılar, sofralara lezzet katacak özel tarifler paylaşmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen mezelerinden biri olan çemen ve acukanın eşsiz bir aroma kazanması için şeflerden dikkat çeken bir öneri geldi.
KLASİK ACUKA TARİFİNE FARKLI BİR DOKUNUŞ
Ev yapımı kışlık sos ve mezeler arasında kendine özel bir yer edinen çemen ve acuka, salçanın en lezzetli haliyle hazırlanıyor. Uzmanlar, acıkanın tadını farklı bir boyuta taşımak için ekşi elma eklenmesini öneriyor. Lüks restoran ve kafelerin özel tariflerinde kullanılan bu malzeme, mezeye hem hafif ekşimsi bir tat hem de daha yoğun bir aroma kazandırıyor.
İŞTE USTA ŞEFLERİN GİZLİ ÇEMEN-ACUKA SIRRI
Lezzetiyle sofralara renk katacak acıka için gerekli malzemeler şu şekilde sıralandı:
6 kg domates
1 kg ekşi elma
1 kg havuç
1 kg soğan
1.5 kg tatlı biber
8 adet kırmızı acı biber
300 gr sarımsak
200 ml ayçiçek yağı veya zeytinyağı
250 gr toz şeker
4 yemek kaşığı iyotlu tuz
50 ml %9 oranında sirke
ÇEMEN-ACUKA NASIL YAPILIR?
Sebzeleri Hazırlayın
Tüm sebzeleri iyice yıkayın.
Domateslerin saplarını ve acı biberlerin çekirdeklerini çıkarın.
Sebzeleri büyük parçalar halinde doğrayın.
Kıyma Makinesinden Geçirin
Sarımsak hariç tüm malzemeleri kıyma makinesinde çekerek ezilmesini sağlayın.
Sarımsakları ayrı olarak doğrayın.
PİŞİRME AŞAMASI
Doğranmış sebzeleri büyük bir tencereye alın ve orta ateşte 1.5 saat pişirin.
Yağ, şeker ve tuz ekleyerek karıştırın.
Ardından 30 dakika daha kaynatın.
EN SON YAPILACAKLAR
Sarımsak ve sirkeyi ekleyin, karışımı 15 dakika daha pişirin.
Sıcak haldeyken temizlenmiş kavanozlara doldurun.
Kapaklarını sıkıca kapatarak ters çevirin.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Konserve kapaklarının mutlaka yeni ve hava almayan kapaklar olması gerekiyor.
Kavanozların steril olması, ürünün uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlar.