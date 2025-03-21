Tek Başına Öğün Olarak Bile Yeniyor! Çemen ve Acuka Böyle Yapılınca Aylarca Taze Kalıyor, Tadına Doyum Olmuyor

Domates mevsimi bitmeden birçok kişi, konserve ve salça için hazırlık yapıyor. Bununla birlikte kahvaltılık ve yemeklerin atıştırmalığı çemen ve acuka da sıkça tercih ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Tek Başına Öğün Olarak Bile Yeniyor! Çemen ve Acuka Böyle Yapılınca Aylarca Taze Kalıyor, Tadına Doyum Olmuyor - Resim: 1

Usta aşçılar, sofralara lezzet katacak özel tarifler paylaşmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen mezelerinden biri olan çemen ve acukanın eşsiz bir aroma kazanması için şeflerden dikkat çeken bir öneri geldi.

KLASİK ACUKA TARİFİNE FARKLI BİR DOKUNUŞ

Ev yapımı kışlık sos ve mezeler arasında kendine özel bir yer edinen çemen ve acuka, salçanın en lezzetli haliyle hazırlanıyor. Uzmanlar, acıkanın tadını farklı bir boyuta taşımak için ekşi elma eklenmesini öneriyor. Lüks restoran ve kafelerin özel tariflerinde kullanılan bu malzeme, mezeye hem hafif ekşimsi bir tat hem de daha yoğun bir aroma kazandırıyor.

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Tek Başına Öğün Olarak Bile Yeniyor! Çemen ve Acuka Böyle Yapılınca Aylarca Taze Kalıyor, Tadına Doyum Olmuyor - Resim: 2

İŞTE USTA ŞEFLERİN GİZLİ ÇEMEN-ACUKA SIRRI

Lezzetiyle sofralara renk katacak acıka için gerekli malzemeler şu şekilde sıralandı:

6 kg domates

1 kg ekşi elma

1 kg havuç

1 kg soğan

1.5 kg tatlı biber

8 adet kırmızı acı biber

300 gr sarımsak

200 ml ayçiçek yağı veya zeytinyağı

250 gr toz şeker

4 yemek kaşığı iyotlu tuz

50 ml %9 oranında sirke

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Tek Başına Öğün Olarak Bile Yeniyor! Çemen ve Acuka Böyle Yapılınca Aylarca Taze Kalıyor, Tadına Doyum Olmuyor - Resim: 3

ÇEMEN-ACUKA NASIL YAPILIR?

Sebzeleri Hazırlayın

Tüm sebzeleri iyice yıkayın.

Domateslerin saplarını ve acı biberlerin çekirdeklerini çıkarın.

Sebzeleri büyük parçalar halinde doğrayın.

Kıyma Makinesinden Geçirin

Sarımsak hariç tüm malzemeleri kıyma makinesinde çekerek ezilmesini sağlayın.

Sarımsakları ayrı olarak doğrayın.

PİŞİRME AŞAMASI

Doğranmış sebzeleri büyük bir tencereye alın ve orta ateşte 1.5 saat pişirin.

Yağ, şeker ve tuz ekleyerek karıştırın.

Ardından 30 dakika daha kaynatın.

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Tek Başına Öğün Olarak Bile Yeniyor! Çemen ve Acuka Böyle Yapılınca Aylarca Taze Kalıyor, Tadına Doyum Olmuyor - Resim: 4

EN SON YAPILACAKLAR

Sarımsak ve sirkeyi ekleyin, karışımı 15 dakika daha pişirin.

Sıcak haldeyken temizlenmiş kavanozlara doldurun.

Kapaklarını sıkıca kapatarak ters çevirin.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Konserve kapaklarının mutlaka yeni ve hava almayan kapaklar olması gerekiyor.

Kavanozların steril olması, ürünün uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlar.

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