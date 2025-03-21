Tek Başına Öğün Olarak Bile Yeniyor! Çemen ve Acuka Böyle Yapılınca Aylarca Taze Kalıyor, Tadına Doyum Olmuyor

Usta aşçılar, sofralara lezzet katacak özel tarifler paylaşmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen mezelerinden biri olan çemen ve acukanın eşsiz bir aroma kazanması için şeflerden dikkat çeken bir öneri geldi.

KLASİK ACUKA TARİFİNE FARKLI BİR DOKUNUŞ

Ev yapımı kışlık sos ve mezeler arasında kendine özel bir yer edinen çemen ve acuka, salçanın en lezzetli haliyle hazırlanıyor. Uzmanlar, acıkanın tadını farklı bir boyuta taşımak için ekşi elma eklenmesini öneriyor. Lüks restoran ve kafelerin özel tariflerinde kullanılan bu malzeme, mezeye hem hafif ekşimsi bir tat hem de daha yoğun bir aroma kazandırıyor.