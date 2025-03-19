Taze Limonları Yeni Hasat Edilmiş Gibi Saklamanın Yolu Belli Oldu! Ne Küfleniyor Ne Yumuşuyor: Aylarca Taze Kalıyor
Taze limonları haftalarca hatta aylarca bozulmadan ve küflenmeden saklamanın basit bir yöntemi olduğu ortaya çıktı. Özellikle Mersinli üreticilerin uyguladığı bu yöntem sayesinde limonlar uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Limonları buzdolabında saklamak, tazeliklerini korumanın en etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, dilimlenmemiş limonlar buzdolabında 5 ila 6 gün boyunca bozulmadan kalabiliyor. Eğer limonlar dilimlenmişse, streç filme sarılarak veya hava geçirmez bir kavanoza konularak 4-5 gün muhafaza edilebiliyor. Daha uzun süre saklamak için ise limonların bütün halde derin dondurucuya koyulması tavsiye ediliyor.
LİMONLAR AYLARCA BOZULMADAN KALIYOR
Daha uzun süreli saklama için önerilen bir diğer yöntem ise limonları dilimleyerek dondurmak. Bu yöntem için limonlar öncelikle dilimler halinde kesilip fırın kağıdının üzerine yerleştiriliyor ve derin dondurucuda donduruluyor. Tamamen donduktan sonra ise dilimler, içindeki hava boşaltılmış kilitli bir buzdolabı poşetine konularak muhafaza ediliyor. Bu yöntem sayesinde limonlar aylar boyunca taze kalırken, ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede çözüldükten sonra kullanılabiliyor.
LİMONLARIN KONUMLANDIRILMASINA DİKKAT EDİN
Güneş ışığı almayan serin ortamlarda saklama da limonların ömrünü uzatan yöntemlerden biri olarak öneriliyor. Aynı zamanda balkon, oda veya hava alabilen kutular da limonları korumak için uygun bir alan olabiliyor.