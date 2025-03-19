Taze Limonları Yeni Hasat Edilmiş Gibi Saklamanın Yolu Belli Oldu! Ne Küfleniyor Ne Yumuşuyor: Aylarca Taze Kalıyor

LİMONLAR AYLARCA BOZULMADAN KALIYOR

Daha uzun süreli saklama için önerilen bir diğer yöntem ise limonları dilimleyerek dondurmak. Bu yöntem için limonlar öncelikle dilimler halinde kesilip fırın kağıdının üzerine yerleştiriliyor ve derin dondurucuda donduruluyor. Tamamen donduktan sonra ise dilimler, içindeki hava boşaltılmış kilitli bir buzdolabı poşetine konularak muhafaza ediliyor. Bu yöntem sayesinde limonlar aylar boyunca taze kalırken, ihtiyaç duyulduğunda kısa sürede çözüldükten sonra kullanılabiliyor.