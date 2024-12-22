Tavuk mu Hindi mi Daha Faydalı? Bilim İnsanları Net Cevap Verdi

Derisiz tavuk göğsü, düşük yağ içeriğiyle sağlıklı bir protein kaynağı olsa da hindi eti, özellikle protein ve demir açısından tavuğa kıyasla daha zengindir. Bununla birlikte, tavuk eti genellikle daha yüksek kolesterol içerir. Her iki türde de protein miktarı benzer seviyelerde olsa da koyu et karşılaştırmasında hindi, protein içeriğiyle öne çıkıyor.