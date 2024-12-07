Tavuğun Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Kalbi Bitiriyormuş

TAVUK CİĞERİ VE KUYRUĞU NEDEN ZARARLI?

Tavuk ciğeri ve kuyruğu, yüksek miktarda kolesterol içerir. Düzenli tüketim, kan kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırır.

Bu kısımlar, doymuş yağ açısından da zengindir. Doymuş yağlar, kalp sağlığı için zararlıdır ve kilo alımına neden olabilir.

Tavuk ciğeri ve kuyruğu, diğer kısımlara göre daha az besin değerine sahiptir.