Tavuğun Bu Kısmını Sakın Yemeyin: Meğer Kalbi Bitiriyormuş
Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olan tavuğun bu kısımlarını sakın yemeyin. Uzmanlar kalp hastalığı riskini artırdığını tespit etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk, yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri. Ancak, tüm kısımları aynı faydayı sağlamıyor. Uzmanlar, özellikle tavuk ciğeri ve kuyruğunun aşırı tüketiminin kalp hastalığı riskini artırdığına dikkat çekiyor.
TAVUK CİĞERİ VE KUYRUĞU NEDEN ZARARLI?
Tavuk ciğeri ve kuyruğu, yüksek miktarda kolesterol içerir. Düzenli tüketim, kan kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırır.
Bu kısımlar, doymuş yağ açısından da zengindir. Doymuş yağlar, kalp sağlığı için zararlıdır ve kilo alımına neden olabilir.
Tavuk ciğeri ve kuyruğu, diğer kısımlara göre daha az besin değerine sahiptir.
TAVUK SAKLAMA KONUSUNDA DİKKAT
Tavuk alırken renginin parlak pembe, kokusunun hafif ve etinin sıkı olmasına dikkat edin. Üzerinde belirtilen son kullanma tarihini aşmış tavukları tüketmeyin. Tavuğu buzdolabında hava geçirmez kaplarda saklayın. Tavuğu iyice pişirerek bakteri oluşumunu önleyin.
TAVUĞUN FAYDALARI NELER?
Kas gelişimi ve onarımı için idealdir.
Kilo kontrolüne yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını destekler.