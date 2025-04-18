TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi

Lezzet haritalarıyla tanınan dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 2025 yılının en iyi 50 salatasını açıkladı. Küresel damak zevkini yansıtan listede, Türk mutfağının geleneksel tatları da dikkat çekici sıralarda yer aldı.

TasteAtlas’ın bu listesi, Türk mutfağının sadece ana yemekleriyle değil, salata ve meze çeşitleriyle de ne kadar zengin ve dünya çapında takdir edilen bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Piyaz, kısır, zeytin piyazı ve patlıcan salatası gibi tanıdık lezzetler, uluslararası arenada da beğeni toplayarak listeye girmeyi başardı.