TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi
TasteAtlas, 2025’in en iyi 50 salatasını açıkladı. Küresel damak zevkini yansıtan listede Türkiye’den tam 4 klasik lezzet yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Lezzet haritalarıyla tanınan dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 2025 yılının en iyi 50 salatasını açıkladı. Küresel damak zevkini yansıtan listede, Türk mutfağının geleneksel tatları da dikkat çekici sıralarda yer aldı.
TasteAtlas’ın bu listesi, Türk mutfağının sadece ana yemekleriyle değil, salata ve meze çeşitleriyle de ne kadar zengin ve dünya çapında takdir edilen bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Piyaz, kısır, zeytin piyazı ve patlıcan salatası gibi tanıdık lezzetler, uluslararası arenada da beğeni toplayarak listeye girmeyi başardı.
PİYAZ LİSTEDE İLK 10'A GİRDİ
Antalya usulüyle öne çıkan ve fasulyenin tahinle harmanlandığı enfes bir salata olan piyaz, listenin 9. sırasında kendine yer buldu. Protein ve lezzet açısından zengin olan bu klasik, özellikle et yemeklerinin yanına yakışan yapısıyla dünya mutfakları arasında da fark yaratıyor.
TÜRK SOFRLARININ VAZGEÇİLMEZİ KISIR
Türk sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan kısır, bulgurun nar ekşisi ve taze yeşilliklerle buluştuğu özgün yapısıyla listenin 17. sırasında yer aldı. Pratik oluşu, doyuruculuğu ve besleyici içeriğiyle hem yerli hem yabancı damaklarda iz bırakan kısır, artık sadece çay saatlerinin değil, uluslararası mutfakların da yıldızı konumunda.
EGE'NİN İNCİSİ ZEYTİN PİYAZI DA LİSTEYE GİRDİ
Ege mutfağına özgü zeytin piyazı ise 23. sıradan listeye dahil oldu. Siyah zeytinin zeytinyağı, limon ve çeşitli baharatlarla buluştuğu bu yöresel lezzet, hafif ama karakterli tadıyla global sıralamada kendine sağlam bir yer edindi.
MEZE SEVERLERİN FAVORİSİ PATLICAN SALATASI
Közlenmiş patlıcanın yoğurt ya da zeytinyağıyla bir araya geldiği klasik patlıcan salatası da dünya çapında takdir gören lezzetler arasında yer aldı. 42. sırada kendine yer bulan bu salata, özellikle meze severlerin favorisi olarak öne çıkıyor.