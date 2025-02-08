Taş Elma Olarak Biliniyor, Kutsal Olduğuna İnanılıyor: Türkiye'de Kimse Ağzına Sürmüyor Ama Kanserin Kökünü Kazıyor

Türkiye'de "Taş elma" olarak da bilinen Bael meyvesi, sağlık dünyasında yükselen bir yıldız. Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın tropikal ikliminde yetişen bu meyve, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılıyor. Hintliler tarafından kutsal sayılan Bael meyvesi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. İşte bael meyvesinin faydaları...

BAEL MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

Bael meyvesi, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Kabızlık, şişkinlik gibi sorunları hafifletir ve sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. İçerdiği anti-inflamatuar özellikler ise mide ülseri gibi rahatsızlıklara iyi gelir.