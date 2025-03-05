Tarifi Sır Gibi Saklanıyor, Sadece Ramazan'da Yapılıyor: Bu Tatlıyı Almak İçin Şehir Dışından Gelenler Var...
Bursa’da sadece Ramazan ayında üretilen ve tarifi sır gibi saklanan Ramazan helvası, yoğun ilgi görüyor. Ramazan helvasının kilosu 400 liradan satılırken, şehir dışından bile bu eşsiz lezzeti tatmak için gelenler oluyor.
Kaynak: İHA
Bursa’da sadece Ramazan ayında üretilen ve tarifi sır gibi saklanan Ramazan helvası, yoğun ilgi görüyor. 1960 yılında Helvacıoğlu tarafından yapılmaya başlanan bu özel tatlı, büyük beğeni kazanarak yıllardır talep görmeye devam ediyor. Günümüzde ise bu gelenek, torun Mehmet Çolakgil tarafından sürdürülüyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan Ramazan helvası, un, su ve yağın karışımıyla hazırlanıp tatlı şerbete yatırılarak yapılıyor. Tarifi yalnızca aile bireyleri tarafından bilinen bu tatlı, Ramazan ayına özel üretiliyor ve büyük ilgi görüyor. Şehir dışından bile bu eşsiz lezzeti tatmak için gelenler oluyor.
Ramazan helvasının tarifinin sır olarak saklandığını belirten Mehmet Çolakgil, "Helvacıoğlu firmasının üçüncü kuşak üreticisiyim. Yaklaşık 110 yıldır bu işi yapıyoruz ve dedemizden gelen klasik üretim şeklimizi sürdürüyoruz. Ürünlerimizde kesinlikle glikoz veya katkı maddesi kullanmıyoruz. Ramazan helvası Bursa'ya özgü eski bir tatlıdır ve genellikle helvacılar tarafından yapılır. İçinde maya bulunmaz. Temel malzemelerimiz un, yağ, şeker ve özel katkılardır, ancak bu katkıların tam formülü aile sırrımızdır ve kimseyle paylaşmıyoruz" dedi.
Bu eşsiz tatlının yalnızca Ramazan ayında üretildiğini ve taleplerin çok yüksek olduğunu belirten Çolakgil, tamamen el emeğiyle yapıldığı için üretimin sınırlı olduğunu ifade etti. "Tatlımız yalnızca Ramazan ayında üretilmektedir, bu yüzden her zaman bulmak mümkün olmuyor. Genellikle kilo ile satış yapıyoruz ve öğleden sonra müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak bazı günlerde fazla üretim yapamadığımız için ürünümüz kısa sürede tükenebiliyor" diye konuştu.
Ramazan helvasının fiyatının Ramazan boyunca sabit tutulduğunu belirten Çolakgil, "Bu tatlıyı tamamen elle ve makinesiz üretiyoruz, bu yüzden yüksek talebe rağmen üretimi artırmak kolay olmuyor. Şu an kilosu 400 liradan satılıyor ve Ramazan ayı boyunca bu fiyat değişmeden sabit kalıyor" ifadelerini kullandı.
Bursa'ya özgü bu geleneksel tatlı, her yıl Ramazan ayında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sınırlı üretimi ve benzersiz lezzeti nedeniyle Ramazan helvasını tatmak isteyenler, ay boyunca erken saatlerde dükkanın yolunu tutuyor.