Tarifi Sır Gibi Saklanıyor, Sadece Ramazan'da Yapılıyor: Bu Tatlıyı Almak İçin Şehir Dışından Gelenler Var...

Bursa’da sadece Ramazan ayında üretilen ve tarifi sır gibi saklanan Ramazan helvası, yoğun ilgi görüyor. 1960 yılında Helvacıoğlu tarafından yapılmaya başlanan bu özel tatlı, büyük beğeni kazanarak yıllardır talep görmeye devam ediyor. Günümüzde ise bu gelenek, torun Mehmet Çolakgil tarafından sürdürülüyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan Ramazan helvası, un, su ve yağın karışımıyla hazırlanıp tatlı şerbete yatırılarak yapılıyor. Tarifi yalnızca aile bireyleri tarafından bilinen bu tatlı, Ramazan ayına özel üretiliyor ve büyük ilgi görüyor. Şehir dışından bile bu eşsiz lezzeti tatmak için gelenler oluyor.