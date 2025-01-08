Tam Yağlı mı, Yarım Yağlı mı Yoksa Yağsız Süt mü Daha Sağlıklı? Öğrenince Hep Onu İçeceksiniz

Market raflarında onlarca farklı çeşidi bulunan süt, yağ içeriğine göre farklılık gösterir. Tam yağlı, yarım yağlı, yağsız ve laktozsuz gibi seçenekler tüketicilerin kafasını karıştırırken, beslenme uzmanları da bu konuda farklı görüşlere sahip.

Tam yağlı süt, daha yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içerir. Bu da kalp ve beyin sağlığı için faydalıdır. Özellikle organik tam yağlı süt, omega-3 açısından daha zengindir. Yağsız süt ise kalori değeri daha düşüktür ve kalsiyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Diyet yapanlar için ideal bir seçenektir. Peki hangisi daha sağlıklı?