Tahta Kaşıkları Yeni Almış Gibi Yapacak Taktik: Tüm Yağı ve Kiri Kendiliğinden Akıp Gidecek
Mutfakta sıklıkla kullanılan tahta kaşıklar, zamanla kirlenerek yağlanır ve kötü kokular oluşturur. Ancak, bu basit ve etkili yöntemle tahta kaşıkları sıfır gibi yapacak temizleme taktiği ortaya çıktı. Meğer böyle yıkayınca tüm kiri ve yağı kendiliğinden akıp gidiyormuş...
Mutfakların vazgeçilmezi olan tahta kaşıklar zamanla kararır, yağ çeker ve hatta kötü kokular barındırabilir. Tahta kaşıkları temizlemenin en etkili yollarından biri, kaynar suyun içine sirke ve karbonat dökmektir. Kaynar suya birkaç yemek kaşığı sirke ekleyin ve ardından tahta kaşıkları içine bırakın. Daha sonra bir yemek kaşığı karbonat ilave edin. Bu karışımlarla yaklaşık 10-15 dakika kaynatın. Kaşıkların içindeki kir ve yağ kendiliğinden suya akıp gidecek.
LİMON VE TUZ İKİLİSİ
Alternatif bir diğer yöntem olarak limon ve tuz ikilisi de bulunuyor. Bunun için tahta kaşığı hafifçe ıslatın, üzerine kalın taneli tuz serpin ve yarım limonla yüzeyini ovalayın. Birkaç dakika bekledikten sonra bol miktarda yıkayın. Bu doğal yöntemle hem temizlik hem de kötü kokuların giderilmesini sağlar.
TAHTA KAŞIKLARIN ÜZERİNE ZEYTİNYAĞ DÖKÜN
Temizlik sonrasında tahta kaşıkların uzun ömürlü olması için doğal bakım yapmak da önemlidir. Kuruyup çatlamalarını önlemek için temiz kaşıkların üzerine birkaç damla zeytinyağı dökün. Bir bez ya da kağıt havluyla yayarak gece boyunca bekletin. Ertesi gün fazla yağI silerek kaşıklarınızı hazır hale getirebilirsiniz.