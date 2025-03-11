Tahta Kaşıkları Yeni Almış Gibi Yapacak Taktik: Tüm Yağı ve Kiri Kendiliğinden Akıp Gidecek

LİMON VE TUZ İKİLİSİ

Alternatif bir diğer yöntem olarak limon ve tuz ikilisi de bulunuyor. Bunun için tahta kaşığı hafifçe ıslatın, üzerine kalın taneli tuz serpin ve yarım limonla yüzeyini ovalayın. Birkaç dakika bekledikten sonra bol miktarda yıkayın. Bu doğal yöntemle hem temizlik hem de kötü kokuların giderilmesini sağlar.