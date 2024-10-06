Suyun İçinde Dışkı Bakterisi Bulundu! Kırmızı Alarm Verildi

İçme suyu şirketi Vitens, Apeldoorn ve çevresindeki bir denetim sonucunda, suyun hafif derecede E. coli (dışkı bakterisi) ile kontamine olduğunu bildirdi. Şirket, 14 Ekim’e kadar suyun tüketilmeden önce en az üç dakika kaynatılmasını önerdi.

Kirlilik, Vitens’in Apeldoorn’daki Amersfoortseweg lokasyonunda tespit edildi. Şirket, söz konusu kirliliğin riskinin düşük olduğunu belirtse de "halk sağlığıyla ilgili herhangi bir riski göze almamak için kaynatma tavsiyesi" verdiklerini ifade etti.