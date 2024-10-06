Suyun İçinde Dışkı Bakterisi Bulundu! Kırmızı Alarm Verildi
İçme suyu şirketi, O şehir ve çevresi için suya bakteri bulaşması nedeniyle kaynatılmadan tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İçme suyu şirketi Vitens, Apeldoorn ve çevresindeki bir denetim sonucunda, suyun hafif derecede E. coli (dışkı bakterisi) ile kontamine olduğunu bildirdi. Şirket, 14 Ekim’e kadar suyun tüketilmeden önce en az üç dakika kaynatılmasını önerdi.
Kirlilik, Vitens’in Apeldoorn’daki Amersfoortseweg lokasyonunda tespit edildi. Şirket, söz konusu kirliliğin riskinin düşük olduğunu belirtse de "halk sağlığıyla ilgili herhangi bir riski göze almamak için kaynatma tavsiyesi" verdiklerini ifade etti.
Suyu kaynatma tavsiyesinin geçerli olduğu yerler:
Apeldoorn
Beekbergen
Ugchelen
Radio Kootwijk
Loenen
Hoog Soeren
Klarenbeek
Wenum Wiesel
Lieren
Beemte Broekland
Vaassen
Loenen
Terwolde
SU KAYNATMA TAVSİYESİ
Kaynatma önerisi, içme, diş fırçalama, ağız çalkalama ve yemek pişirme gibi suyun kullanıldığı tüm alanlar için geçerlidir. Ancak Vitens, musluk suyunun duş almak, banyo yapmak veya tuvalet kullanmak amacıyla kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtti.