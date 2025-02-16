Sütteki Büyük Tehlike Ortaya Çıktı, Sonuçlar Herkesi Şaşırttı: Kalbi Resmen Öldürüyormuş!

Yağsız süt, daha düşük yağ oranına sahip olsa da, normal süte kıyasla daha fazla şeker içerebiliyor. Uzmanlar, süt ürünlerinden yağın çıkarılmasıyla tat kaybının oluştuğunu ve üreticilerin bu kaybı telafi etmek için ürüne ekstra karbonhidrat eklediğini belirtiyor. Fazladan eklenen bu şekerler, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini artırıyor.