Sütteki Büyük Tehlike Ortaya Çıktı, Sonuçlar Herkesi Şaşırttı: Kalbi Resmen Öldürüyormuş!
Sağlıklı bir beslenme için tercih edilen yağsız süte ilişkin olarak bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, bu içeceğin düzenli tüketiminin kalp ve damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yağsız süt, daha düşük yağ oranına sahip olsa da, normal süte kıyasla daha fazla şeker içerebiliyor. Uzmanlar, süt ürünlerinden yağın çıkarılmasıyla tat kaybının oluştuğunu ve üreticilerin bu kaybı telafi etmek için ürüne ekstra karbonhidrat eklediğini belirtiyor. Fazladan eklenen bu şekerler, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve obezite gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini artırıyor.
KALBE BÜYÜK ZARARI VAR
Az yağlı süt ürünlerinin daha sağlıklı olduğu düşünülse de, araştırmalar bunun tam tersini gösteriyor. Kardiyologlara göre, bu ürünler vücutta iltihaplanma süreçlerini tetikleyerek kandaki trigliserit seviyesini yükseltebiliyor. Trigliserit oranı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında ise, vücutta yağ dokusuna dönüşerek kalbin işleyişini olumsuz etkileyebiliyor.
UZMANLARDAN UYARI
Doktorlar ve bilim insanları, mümkün olduğunca doğal, katkısız ve dengeli besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle fazla şeker içeren süt ürünleri ve tatlı gazlı içeceklerden uzak durulması, kalp sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor. Kardiyoloji uzmanları, kalp rahatsızlığı olan kişilerin, kan şekerini hızla yükselten gıdaları tüketmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.