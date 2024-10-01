Süt Kaynatırken Dibinin Tutmaması İçin Bunu Yapmanız Yeterli! Meğer Sırrı Gözümüzün Önündeymiş

Doğal süt tercih edenler için en önemli adımlardan biri, sütü güvenle kaynatmaktır. Ancak, sütü kaynatırken en sık karşılaşılan sorunlardan biri dibinin tutmasıdır. Bu durumu önlemek için bazı basit ama etkili yöntemler uygulayarak hem sütünüzü daha verimli kullanabilir hem de tencere temizliği ile vakit kaybetmezsiniz.

Öncelikle, süt kaynatırken en büyük hatalardan biri, kaynamaya başladıktan sonra altını kısmadan yüksek ateşte pişirmeye devam etmek. Bu durum kısa sürede sütün dibinin tutmasına neden oluyor. Bunu önlemek için süt mutlaka kısık ateşte kaynatılmalı ve düzenli olarak karıştırılmalıdır. Ayrıca, sütü tencereye koymadan önce tencereyi bir miktar su ile çalkalamak, dibinin tutmasını engelleyen başka bir yöntem.