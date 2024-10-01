Süt Kaynatırken Dibinin Tutmaması İçin Bunu Yapmanız Yeterli! Meğer Sırrı Gözümüzün Önündeymiş
Tazecik sütlerinizin keyfini çıkarmadan önce onları kaynatmak şart fakat tencerenin dibinin tutması can sıkıcı bir sorun haline gelebiliyor. Her defasında dibi tutan tencerelerle uğraşmak istemiyorsanız bunu engellemenin çok basit bir yolu var. İşte sütü kaynatırken dibinin tutmasını engelleyen o yöntemler…
Kaynak: Haber Merkezi
Doğal süt tercih edenler için en önemli adımlardan biri, sütü güvenle kaynatmaktır. Ancak, sütü kaynatırken en sık karşılaşılan sorunlardan biri dibinin tutmasıdır. Bu durumu önlemek için bazı basit ama etkili yöntemler uygulayarak hem sütünüzü daha verimli kullanabilir hem de tencere temizliği ile vakit kaybetmezsiniz.
Öncelikle, süt kaynatırken en büyük hatalardan biri, kaynamaya başladıktan sonra altını kısmadan yüksek ateşte pişirmeye devam etmek. Bu durum kısa sürede sütün dibinin tutmasına neden oluyor. Bunu önlemek için süt mutlaka kısık ateşte kaynatılmalı ve düzenli olarak karıştırılmalıdır. Ayrıca, sütü tencereye koymadan önce tencereyi bir miktar su ile çalkalamak, dibinin tutmasını engelleyen başka bir yöntem.
ÇELİK TENCERE İÇİN İPUCU
Çelik tencereler ise süt kaynatmak için en çok tercih edilen tencerelerden biri olmasına rağmen, tabanı yüksek ısıda olduğu için sütün dibinin tutmasına en çok sebep olan tencerelerdendir. Çelik tencerede sütü dibini tutturmadan kaynatmak için yine düşük ısıda pişirmek ve sık sık karıştırmak önemli.
SÜTE ŞEKE İLAVESİ
Bir diğer püf nokta ise süt kaynatırken içine bir miktar toz şeker ilave etmektir. Bu basit yöntem, dibin tutmasını önlerken aynı zamanda temizlik sürecini de kolaylaştırır.