Survivor'da finalistler belli oldu

Survivor'da büyük finale geri sayım devam ediyor. 12 Haziran Pazartesi akşamı Survivor'da yarı final heyecanı yaşandı.

Son Güncelleme:
Survivor'da finalistler belli oldu - Resim: 1

Survivor'da finalistler belli oluyor. Nefeslerin tutulduğu Survivor 2023'ün finaline doğru adım adım yaklaşılıyor. 

1 9
Survivor'da finalistler belli oldu - Resim: 2

Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf yarı final çekimleri için İstanbul'a geldi. 

2 9
Survivor'da finalistler belli oldu - Resim: 3

Bu isimden 2 kişi yarı finale çıkacak. Heyecan dolu geceye yarışmacıların aileleri de seyirci olarak katıldı. Yusuf'un nişanlısı konuştuğu sırada hem Yusuf'un hem de nişanlısının gözyaşları sel oldu.

3 9
Survivor'da finalistler belli oldu - Resim: 4

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da yarı finalde eleme adayları, Ertuğ ve Özgür olmuştu. Kritik eleme gecesinde 2 isimden Ertuğ elendi.

4 9