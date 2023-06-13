Survivor'da finalistler belli oldu
Survivor'da büyük finale geri sayım devam ediyor. 12 Haziran Pazartesi akşamı Survivor'da yarı final heyecanı yaşandı.
Survivor'da finalistler belli oluyor. Nefeslerin tutulduğu Survivor 2023'ün finaline doğru adım adım yaklaşılıyor.
Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf yarı final çekimleri için İstanbul'a geldi.
Bu isimden 2 kişi yarı finale çıkacak. Heyecan dolu geceye yarışmacıların aileleri de seyirci olarak katıldı. Yusuf'un nişanlısı konuştuğu sırada hem Yusuf'un hem de nişanlısının gözyaşları sel oldu.
ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Survivor'da yarı finalde eleme adayları, Ertuğ ve Özgür olmuştu. Kritik eleme gecesinde 2 isimden Ertuğ elendi.