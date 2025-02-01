Şuruptan Sonra Su İçenler Dikkat: Meğer O Hastalığı Tetikliyormuş

ŞURUPTAN SONRA SU İÇMEK ETKİSİNİ AZALTIR

Öksürük şurupları, tıpkı diğer ilaçlar gibi belirli bir formülasyon ve etki mekanizmasına sahiptir. Şurubun içindeki maddeler, boğazı kaplayan koruyucu bir tabaka oluşturarak öksürüğü azaltır ve tahrişi önler. Su içmek ise bu koruyucu tabakanın bozulmasına neden olarak, şurubun etkisini azaltır.