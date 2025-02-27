Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!

Araçta navigasyonu rahat kullanmak, arama ve mesajları rahat yönetebilmek için telefonlar genellikle gösterge panelleri ve klima deliklerine yerleştiriliyor. Tamir uzmanları bu durumun yanlış olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, yanlış konumlandırılan telefonlar, aracın iklim kontrol sistemini bozabilir, telefonun aşırı ısınmasına neden olabilir ve sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir.