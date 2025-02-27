Sürücülerin Çoğu Aynı Hatayı Yapıyor: Telefon Tutacaklarını Sakın Bu Şekilde Yerleştirmeyin!
Günümüzde birçok sürücü, akıllı telefonlarını navigasyon amacıyla gösterge paneline veya klima havalandırma deliklerine yerleştiriyor. Ancak otomobil tamircileri, bu alışkanlığın hem telefon hem de araç sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıyor.
Araçta navigasyonu rahat kullanmak, arama ve mesajları rahat yönetebilmek için telefonlar genellikle gösterge panelleri ve klima deliklerine yerleştiriliyor. Tamir uzmanları bu durumun yanlış olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre, yanlış konumlandırılan telefonlar, aracın iklim kontrol sistemini bozabilir, telefonun aşırı ısınmasına neden olabilir ve sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir.
ARAÇ İKLİM KONTROL SİSTEMİNİ BOZUYOR
Modern araçlarda sıcaklık sensörleri, iç mekân sıcaklığını dengelemek için hassas bir şekilde çalışır. Eğer telefon, klima hava akımına maruz kalırsa, sensörlerin yanlış veri iletmesine ve sistemin arızalanmasına neden olabilir.
TELEFON AŞIRI ISINIYOR VE PİLİ RİSKE ATIYOR
Telefonun sürekli sıcak hava akımına maruz kalması, bataryasının hızlı yıpranmasına yol açabilir. Özellikle kış aylarında, doğrudan sıcak hava üfleyen bir noktaya yerleştirilen telefonlarda batarya şişmesi ve hatta patlama riski ortaya çıkabilir.
KAZA RİSKİNİ ARTIRIYOR
Yanlış konumlandırılan telefon, sürücünün göz hizasından uzaklaşmasına ve yola odaklanmasını zorlaştırmasına neden olabilir. Telefonu kullanmak için başı eğmek ya da yön değiştirmek, dikkatin dağılmasına ve kazaların artmasına yol açabilir.
TELEFONUN DOĞRU KONUMLANDIRILMASI NASIL OLMALI?
Telefon tutucusunu göz hizasına uygun bir noktaya, örneğin ön panelin yan tarafına yerleştirin.
Eğer telefon ön cama monte edildiyse, klima modunu manuel olarak ayarlayarak hava akışını cama ve ayaklara yönlendirin.