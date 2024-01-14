Sürpriz gelişme: Survivor'da sistem değişiyor

Survivor All Star yeni döneme hızlı başladı. Son olarak polis baskınıyla gündeme gelen Survivor'da oyun sisteminde değişikliğe gidildi.

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Sürpriz gelişme: Survivor'da sistem değişiyor - Resim: 1

Son günlerde polis baskını ile gündemde olan yarışmada yaşananlar Acun Ilıcalı'yı rahatsız etmişti. Acun Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanmıştı.

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Sürpriz gelişme: Survivor'da sistem değişiyor - Resim: 2

Acun Ilıcalı şimdi de Acil Durum Konseyi düzenleyerek kuralların değiştiğini açıkladı. Survivor'da sezonun başından beri kadın yarışmacılar ayrı, erkek yarışmacılar ayrı yarışıyordu.

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Sürpriz gelişme: Survivor'da sistem değişiyor - Resim: 3

Oyun sisteminin değiştiğini açıklayan Ilıcalı, oyunun tek tur oynanıp 12'de biteceğini açıkladı. Buna göre, kadın-erkek şeklinde oynanacak oyunlarda bir takım 8'e ulaştığı an 12 olana kadar bayrak yarışı yapılacak. Finalde de kadın-erkek birlikte atış yapacak.

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Sürpriz gelişme: Survivor'da sistem değişiyor - Resim: 4

Acun Ilıcalı "Takımdaki doğru eşleşmeleri bulma bölümü en önemli kısım. Oyunlarda strateji, doğru seçimler... İkilileri doğru bulmak gerekecek" dedi.

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Sürpriz gelişme: Survivor'da sistem değişiyor - Resim: 5

"Yenilikler senesi olacak dedik bu sefer de oyun kurallarında yeni bir yenilikle devam ediyorsunuz" diyen Ilıcalı "Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılıyor" açıklamasında bulundu.

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