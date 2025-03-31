Sultan 2. Bayezid Yaptırmıştı: 540 Yıllık Caminin İçinden Çıktı... Tarihçiler Didik Didik İnceliyor

TÜRBE VE MEZARLAR DİDİK DİDİK İNCELENİYOR

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, baldaken mimarisiyle inşa edilmiş bir türbenin çevresinde iki adet nitelikli mezar yer alıyor. Ayrıca, farklı dönemlere ait olduğu tahmin edilen çeşitli ölçülerde başka mezar kalıntılarına da rastlandı. Mezarların detaylı incelenmesi için sanat tarihi uzmanları tarafından çalışmalar başlatıldı. Hazırlanacak raporlarla hangi mezarların korunacağına veya taşınacağına karar verilecek.