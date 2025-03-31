Sultan 2. Bayezid Yaptırmıştı: 540 Yıllık Caminin İçinden Çıktı... Tarihçiler Didik Didik İnceliyor
Sultan 2. Bayezid’in annesi için yaptırdığı Gülbahar Hatun Camii'nin çevresinde tarihi mezarlara rastlandı. 540 yıllık cami restorasyonunda keşfedilen mezarlar, sanat tarihçileri tarafından didik didik inceleniyor.
Kaynak: İHA
Sultan 2. Bayezid’in annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında inşa ettirdiği Tokat’taki Gülbahar Hatun Camii’nde sürdürülen restorasyon çalışmaları sırasında önemli bir keşif yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, caminin güneybatı bölümünde tarihi mezar kalıntılarına ulaşıldı.
TÜRBE VE MEZARLAR DİDİK DİDİK İNCELENİYOR
Yapılan ilk değerlendirmelere göre, baldaken mimarisiyle inşa edilmiş bir türbenin çevresinde iki adet nitelikli mezar yer alıyor. Ayrıca, farklı dönemlere ait olduğu tahmin edilen çeşitli ölçülerde başka mezar kalıntılarına da rastlandı. Mezarların detaylı incelenmesi için sanat tarihi uzmanları tarafından çalışmalar başlatıldı. Hazırlanacak raporlarla hangi mezarların korunacağına veya taşınacağına karar verilecek.
PERİHAN HATUN SULTAN'A AİT OLABİLİR
Bazı kaynaklara göre, söz konusu türbede Perihan Hatun Sultan’ın yattığı rivayet ediliyor. Bu bilgi de sanat tarihçilerinin hazırlayacağı kapsamlı raporların odak noktalarından biri olacak. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra cami çevresinde düzenleme yapılması ve projenin kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.
"ESKİ FOTOĞRAFLARDA İZLERİ VARDI"
Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, bölgede yapılan kazıların geçmişte çekilmiş fotoğraflardaki izlerle örtüştüğünü belirterek şu açıklamada bulundu:
"Kazılar sırasında, 1900’lü yılların başına ait fotoğraflarda da yer alan mezar kalıntılarına ulaşıldı. Bu bulgular, hazırlanan raporlarla birlikte Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunuldu.
Kurulun vereceği karar doğrultusunda, bu tarihi mezarların korunması ve restorasyon sürecine nasıl entegre edileceği netleşecek. Tüm süreci büyük bir titizlikle sürdürüyoruz."
Gülbahar Hatun Camii çevresinde yapılan bu arkeolojik keşif, Tokat’ın tarihi dokusuna dair önemli ipuçları sunarken, caminin geçmişine ışık tutabilecek yeni bilgilerin de gün yüzüne çıkarılmasına olanak tanıyacak.