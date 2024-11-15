Su Şişelerinin Kapaklarındaki Renklerin Sırrı Çözüldü: Bakın Meğer Anlamları Neymiş

Peki, su şişesi kapağı renginden ne anlarız? Teyit.org' a göre hiçbir şey. Suyun içeriği hakkında bilgi almak için kapağın rengine değil, etiketteki bilgilere bakmak en doğru yöntem. Kapak rengi, markanın hedef kitlesi ve ürünün konumlandırılması hakkında ipuçları verebilir. Mavi kapaklı bir şişe, tüketicide doğal bir su algısı yaratabilirken, beyaz kapaklı bir şişe daha saf ve temiz bir imaj verebilir.