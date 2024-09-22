Sonbaharda Ekildiğinde Coşan Ağaç ve Bitkiler! Hasat Zamanı Verimi 2 Kat Artıyor

Eylül ayında yapılacak ağaç ve bitki dikimleri, bitkilerin sağlıklı bir şekilde kök salıp kışa hazırlanmasına yardımcı olur. Ancak, dikilecek türlerin seçiminde iklim koşulları ve toprak yapısına dikkat edilmesi gerekir.

Sonbaharın bu başlangıç döneminde yapılacak doğru dikimlerle, bitkiler ilkbaharda güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyüme fırsatı bulur. İşte Eylül ayında dikilmesi gereken bazı ağaç ve bitki türleri...