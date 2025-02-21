Son Tüketim Tarihi ile Son Kullanma Tarihi Arasındaki Fark Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz
Paketlenmiş gıdalarda sıkça karşılaştığımız ‘Son Kullanma Tarihi’ ve ‘Son Tüketim Tarihi’ ibareleri aslında aynı anlama gelmiyor. Gıda güvenliği uzmanları, bu iki ifade arasındaki önemli farkları anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’deki gıda mevzuatlarına göre, paketlenmiş ürünlerin etiketlerinde hem ‘Son Kullanma Tarihi’ hem de ‘Son Tüketim Tarihi’ bilgisi yer alır. Fakat bu iki tarih, farklı türdeki gıdalar için kullanılır ve tüketici sağlığı açısından önemli uyarılar içerir. Gıda Bülteni’nin haberine göre, ‘Son Tüketim Tarihi’ (STT) ve ‘Son Kullanma Tarihi’ (SKT) ibareleri, genellikle birbirine karıştırılır ancak gıda güvenliği uzmanlarına göre, bu iki ifade arasında sağlık açısından büyük farklar bulunuyor.
SON KULLANMA TARİHİ (SKT) NEDİR?
‘Son Kullanma Tarihi’ ifadesi özellikle hızlı bozulma riski taşıyan gıdalarda kullanılıyor. Et, süt, tavuk, balık, yoğurt gibi mikroorganizma üremesine yatkın olan ürünlerde, bu tarihten sonra tüketim ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. SKT’si geçen ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulanıyor.
SON TÜKETİM TARİHİ (STT) NEDİR?
‘Son Tüketim Tarihi’ ise daha uzun raf ömrüne sahip, ancak zamanla besin değerini kaybedebilecek ürünlerde kullanılıyor. STT, genellikle makarna, un, bakliyat gibi gıdalarda karşımıza çıkıyor. Bu tarih geçtiğinde ürünün sağlık açısından risk oluşturması beklenmez ancak tat, koku ve doku gibi kalite özelliklerinde değişiklikler yaşanabilir.
Gıda üreticileri, STT’yi belirlerken ürünün hem kalite standartlarını hem de tüketici sağlığını göz önünde bulunduruyor. Ürün, bu tarihten sonra tüketilebilir olsa da en iyi kalite deneyimi için önerilen süre içinde kullanılması tavsiye ediliyor.
SON TÜKETİM TARİHİ İLE SON KULLANMA TARİHİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Son Kullanma Tarihi (SKT): Tarih geçtikten sonra ürünün tüketilmesi sağlık riski oluşturur ve kesinlikle önerilmez. Özellikle bozulabilir gıdalar için geçerlidir.
Son Tüketim Tarihi (STT): Tarih geçtikten sonra ürün hala tüketilebilir ancak tat, koku ve doku gibi kalite özelliklerinde kayıplar yaşanabilir. Sağlık riski düşük olsa da kalite açısından önerilen süreyi ifade eder.