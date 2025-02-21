Son Tüketim Tarihi ile Son Kullanma Tarihi Arasındaki Fark Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

Türkiye’deki gıda mevzuatlarına göre, paketlenmiş ürünlerin etiketlerinde hem ‘Son Kullanma Tarihi’ hem de ‘Son Tüketim Tarihi’ bilgisi yer alır. Fakat bu iki tarih, farklı türdeki gıdalar için kullanılır ve tüketici sağlığı açısından önemli uyarılar içerir. Gıda Bülteni’nin haberine göre, ‘Son Tüketim Tarihi’ (STT) ve ‘Son Kullanma Tarihi’ (SKT) ibareleri, genellikle birbirine karıştırılır ancak gıda güvenliği uzmanlarına göre, bu iki ifade arasında sağlık açısından büyük farklar bulunuyor.