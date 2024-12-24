Solan Çiçekleri Hayata Döndüren 3 Tüyo! Eskisinden Daha Çiçekli Olacak

1. DOĞRU SULAMA TEKNİKLERİNİ KULLANIN

Çiçeklerin solmasının en yaygın nedeni, yanlış sulamadır. Bitkiniz ya çok fazla su almış ya da yeterince su alamamış olabilir. Solmuş bir çiçeği kurtarmak için şunları yapabilirsiniz:

-Toprağı kontrol edin: Eğer toprak çok kuruysa, bitkiniz susuz kalmış olabilir. Ancak, sürekli ıslaksa kök çürümesi söz konusu olabilir.

-Sulama düzenini gözden geçirin: Bitkinizin türüne uygun bir sulama programı oluşturun. Örneğin, bazı bitkiler haftada bir, bazıları ise daha sık sulanmayı gerektirir.

-Su kalitesine dikkat edin: Musluk suyu yerine dinlendirilmiş veya arıtılmış su kullanmak, bitkinizin sağlığını artırır.