Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki

Soda tüketimi konusunda uzmanlar tarafından önerilen miktar günde 1-2 bardak olarak belirlenmiştir. Ancak her bireyin fizyolojik özellikleri farklı olduğu için bu miktar kişiden kişiye değişebilir.

Aşırı soda tüketiminin obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır.