Siyah Zeytin Mi Yoksa Yeşil Zeytin Mi Daha Sağlıklı? Meğer Arasında Dağlar Kadar Fark Varmış

Zeytin, hem lezzetli bir atıştırmalık hem de sağlık açısından birçok fayda sunan bir besin kaynağı olarak bilinir. Ancak tüketiciler arasında sıkça tartışılan bir konu var: Siyah zeytin mi yoksa yeşil zeytin mi daha faydalı? Bu sorunun yanıtını Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı.