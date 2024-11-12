Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı
Türkiye'deki plaka renkleri, sadece araçları birbirinden ayıran birer işaret değil, aynı zamanda o aracın hangi amaca hizmet ettiğini ve hangi kuruma ait olduğunu gösteren önemli birer simge. İşte plaka renkleri ve anlamları...
Kaynak: Haber Merkezi
Gördüğümüz her aracın üzerindeki plaka, sadece bir dizi harf ve rakamdan ibaret değil, aynı zamanda o aracın kimliğine dair önemli bilgiler taşıyor. Türkiye'de kullanılan plaka renkleri, araçların türünü, kullanım amacını ve hatta ait olduğu kurumu belirten birer işaret.
BEYAZ PLAKA
En yaygın olarak kullanılan beyaz plakalar, özel otomobillerden ticari araçlara kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Yani, günlük hayatımızda karşılaştığımız araçların büyük bir kısmı beyaz plakaya sahip.
MAVİ PLAKA
Mavi plakalar, genellikle emniyet güçlerine ait araçlarda görülüyor. Polis araçlarının yanı sıra, bazı özel görevli araçlar da mavi plaka kullanabiliyor. Bu plakalar, aracın resmi bir kuruma ait olduğunu gösteriyor.
YEŞİL PLAKA
Yeşil plakalar, yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve konsolosluklarına ait araçlarda kullanılıyor. Bu plakalar, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diplomatik misyonların araçlarına tanınan bir ayrıcalık olarak kabul ediliyor.
SİYAH PLAKA
Siyah plakalar ise genellikle devlet kurumlarına ait araçlarda görülüyor. Ambulanslar, itfaiye araçları ve bazı bakanlık araçları siyah plaka kullanıyor. Bu plakalar, aracın kamu hizmetinde kullanıldığını belirtiyor.
SARI PLAKA
Sarı plakalar, henüz tescil işlemi tamamlanmamış araçlarda kullanılan geçici plakalardır. Bu plakalar, araçların satışı veya kiralanması sırasında kısa süreliğine kullanılıyor.
SARI-KIRMIZI PLAKALAR
Bu plakalar öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmak üzere, üst düzey devlet çalışanlarına tahsis edilir. Protokol plakası olarak geçer ve renkleri sarı ve kırmızıdır.