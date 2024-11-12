Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı

Türkiye'deki plaka renkleri, sadece araçları birbirinden ayıran birer işaret değil, aynı zamanda o aracın hangi amaca hizmet ettiğini ve hangi kuruma ait olduğunu gösteren önemli birer simge. İşte plaka renkleri ve anlamları...

Kaynak: Haber Merkezi

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Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı - Resim: 1

Gördüğümüz her aracın üzerindeki plaka, sadece bir dizi harf ve rakamdan ibaret değil, aynı zamanda o aracın kimliğine dair önemli bilgiler taşıyor. Türkiye'de kullanılan plaka renkleri, araçların türünü, kullanım amacını ve hatta ait olduğu kurumu belirten birer işaret.

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Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı - Resim: 2

BEYAZ PLAKA

En yaygın olarak kullanılan beyaz plakalar, özel otomobillerden ticari araçlara kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Yani, günlük hayatımızda karşılaştığımız araçların büyük bir kısmı beyaz plakaya sahip.

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Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı - Resim: 3

MAVİ PLAKA

Mavi plakalar, genellikle emniyet güçlerine ait araçlarda görülüyor. Polis araçlarının yanı sıra, bazı özel görevli araçlar da mavi plaka kullanabiliyor. Bu plakalar, aracın resmi bir kuruma ait olduğunu gösteriyor.

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Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı - Resim: 4

YEŞİL PLAKA

Yeşil plakalar, yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve konsolosluklarına ait araçlarda kullanılıyor. Bu plakalar, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diplomatik misyonların araçlarına tanınan bir ayrıcalık olarak kabul ediliyor.

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Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı - Resim: 5

SİYAH PLAKA

Siyah plakalar ise genellikle devlet kurumlarına ait araçlarda görülüyor. Ambulanslar, itfaiye araçları ve bazı bakanlık araçları siyah plaka kullanıyor. Bu plakalar, aracın kamu hizmetinde kullanıldığını belirtiyor.

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Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı - Resim: 6

SARI PLAKA

Sarı plakalar, henüz tescil işlemi tamamlanmamış araçlarda kullanılan geçici plakalardır. Bu plakalar, araçların satışı veya kiralanması sırasında kısa süreliğine kullanılıyor.

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Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı - Resim: 7

SARI-KIRMIZI PLAKALAR

Bu plakalar öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olmak üzere, üst düzey devlet çalışanlarına tahsis edilir. Protokol plakası olarak geçer ve renkleri sarı ve kırmızıdır.

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