Siyah, Yeşil, Sarı, Mavi: Plakaların Renkleri ve Anlamları Ortaya Çıktı

Gördüğümüz her aracın üzerindeki plaka, sadece bir dizi harf ve rakamdan ibaret değil, aynı zamanda o aracın kimliğine dair önemli bilgiler taşıyor. Türkiye'de kullanılan plaka renkleri, araçların türünü, kullanım amacını ve hatta ait olduğu kurumu belirten birer işaret.