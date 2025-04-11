Siyah, Beyaz, Gri: Bilim İnsanlarına Göre En Zeki Sürücüler Bu Renk Araba Tercih Ediyor

Otomotiv dünyasında bugünlerde gri, beyaz ve siyah tonları adeta hakimiyet kurmuş durumda. Bir dönem yolları renklendiren sarı, kırmızı, yeşil gibi dikkat çekici renkler artık nadiren tercih ediliyor. Bunun temelinde ise, bu zamansız renklerin araçların ikinci el satışında avantaj sağladığı düşüncesi yatıyor. Ayrıca bu renklerin daha kolay temizlenebilir olması ve fazla dikkat çekmemesi de tercih edilme sebepleri arasında.

Ancak Groningen Üniversitesi’nden Hollandalı bilim insanları, bu renk tercihlerinin yalnızca estetik veya ticari gerekçelere dayanmadığını savunuyor. Araştırmalarına göre, seçilen araç rengi sürücünün zeka seviyesi hakkında da önemli ipuçları taşıyor.