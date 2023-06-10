Sivri biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanın püf noktası: Meğer bu kadar basitmiş

Vitamin ve mineral kaynağı: Sivri biber, C vitamini, A vitamini, B6 vitamini, folat, potasyum ve demir gibi birçok önemli vitamin ve mineral içerir. Bu besinler bağışıklık sisteminizi destekler, göz sağlığını korur, enerji üretimine katkıda bulunur ve sağlıklı bir cilt için gereklidir.