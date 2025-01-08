Sıvı Sabun mu Yoksa Katı Sabun mu Daha İyi Temizliyor? Artık Hep Bunu Kullanacaksınız

SIVI SABUN MU KATI SABUN MU DAHA İYİ TEMİZLER?

Hassas bir cildiniz varsa, daha az kimyasal içeren doğal katı sabunları tercih edebilirsiniz. Yağlı bir cildiniz varsa, antibakteriyel özelliği olan sıvı sabunlar daha uygun olabilir. Evde kişisel kullanım için her iki türü de tercih edebilirsiniz. Ancak, ortak kullanım alanlarında hijyen açısından sıvı sabun daha uygun olacaktır. Katı sabunlar, plastik atık oluşturmadığı için çevre dostu bir seçenek olabilir. Ancak, doğal içerikli ve geri dönüşümlü ambalajlı sıvı sabunlar da bu konuda iyi bir alternatiftir.