Sırrını İzmirliler Biliyor! Kalem Gibi Sarma Böyle Hazırlanmalıymış

Yaprak sarma hazırlarken en sık karşılaşılan sorunlardan biri de sarmaların pişerken dağılmasıdır. Ancak bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı püf noktaları vardır.

İşte size kalem gibi olan ve asla dağılmayan yaprak sarma hazırlamanın püf noktaları: