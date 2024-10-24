Sırrını İzmirliler Biliyor! Kalem Gibi Sarma Böyle Hazırlanmalıymış
Kalem gibi olan ve asla dağılmayan yaprak sarma hazırlamak için işte aklınızda bulunması gereken tarif: Sarma böyle hazırlanırsa asla dağılma sorunu oluşmuyor.
Yaprak sarma hazırlarken en sık karşılaşılan sorunlardan biri de sarmaların pişerken dağılmasıdır. Ancak bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı püf noktaları vardır.
İşte size kalem gibi olan ve asla dağılmayan yaprak sarma hazırlamanın püf noktaları:
* Yaprak sarma yaparken kullanacağınız yaprakları seçerken kaliteli ve sağlam yaprakları tercih etmelisiniz. Yaprakların kenarları yırtık veya delik olmamalıdır.
* Yaprakları haşlamak, sarmaların daha kolay sarılmasını sağlar. Tuzlu suda haşladığınız yaprakları soğuk suya alarak hemen süzün. Bu sayede yapraklar daha esnek olacak ve daha kolay sarılacaktır.
* Sarmanın iç malzemesi olarak kullanacağınız pirinç, kıyma, soğan, baharat gibi malzemeleri önceden güzelce hazırlayın. İç malzeme homojen bir şekilde karıştırılmalıdır.
YAPRAK SARMA TARİFİ NASILDIR?
Malzemeler:
1 kg soğan
3 silme su bardağı pirinç
100 gr. dolmalık fıstık
100 gr. kuş üzümü
15 tatlı kaşığı şeker
3 tatlı kaşığı tuz
3 tatlı kaşığı nane
1,5 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı yenibahar
1/2 tatlı kaşığı karabiber
Yapılışı:
Kuş üzümlerini ayıklayarak soğuk suya koyun, 1 saat bekletin ve süzdürün.
Soğanı ince yarım halka şeklinde doğrayın. Zeytinyağında fıstıkları pembeleştirin, Soğanları ilave ederek, iyice kavurun. Pirinçleri atın, renk değiştirene kadar kavurmaya devam edin.
Süzülmüş kuş üzümlerini ilave edip önce tuzu ekleyin, karıştırın. Şeker ve naneyi de sırasıyla ekleyip tekrar karıştırın. 3 bardak su koyun, tencerenin ağzını kapayın, kaynadıktan sonra altını kısın. Suyunu çekince altını kapatıp, tarçın, yenibahar, karabiber ilave edin. 5 dakika sonra karıştırın.
1 kavanoz salamura Tokat yaprağını geceden ılık suya koyun. Sabahleyin, 3-4 defa ılık suyu değiştirerek sarma işlemine geçene kadar suda bekletmeye devam edin. Yaprakları tek tek açın. Damar varsa keserek ayıklayın. İki adet geniş tencerenin dibine zeytinyağı koyun. Her ikisine de halka halka doğradığınız 1 soğan, 1 limon ve 1 havuç yerleştirin. Yaprakları büyüklüklerine göre ikiye veya üçe kesin.
Soğuttuğunuz içten koyarak sıkıca sarın. Hünerliler avuçlarının içinde hızlı hızlı saracaktır. Ekşi tattan hoşlanıyorsanız, tencereler bir sıra dolma ile dolunca 10 adet ekşi can eriği koyun (benim buzluğumda her zaman bulunur). Tekrar bir sıra dolma dizin ve her bir tencereye 1,5 su bardağı su koyun. Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin ve çok az şeker serpeleyin. Dolmaları önce yaprakla kapatın sonra da bir tabakla ve önce harlı ateşte sonra da kısık ateşte pişirin.
Fotoğraflar: youtube.com