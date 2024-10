Sırrını İzmirliler Biliyor! Kalem Gibi Sarma Böyle Hazırlanmalıymış

1 kavanoz salamura Tokat yaprağını geceden ılık suya koyun. Sabahleyin, 3-4 defa ılık suyu değiştirerek sarma işlemine geçene kadar suda bekletmeye devam edin. Yaprakları tek tek açın. Damar varsa keserek ayıklayın. İki adet geniş tencerenin dibine zeytinyağı koyun. Her ikisine de halka halka doğradığınız 1 soğan, 1 limon ve 1 havuç yerleştirin. Yaprakları büyüklüklerine göre ikiye veya üçe kesin.



Soğuttuğunuz içten koyarak sıkıca sarın. Hünerliler avuçlarının içinde hızlı hızlı saracaktır. Ekşi tattan hoşlanıyorsanız, tencereler bir sıra dolma ile dolunca 10 adet ekşi can eriği koyun (benim buzluğumda her zaman bulunur). Tekrar bir sıra dolma dizin ve her bir tencereye 1,5 su bardağı su koyun. Üzerine 1 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin ve çok az şeker serpeleyin. Dolmaları önce yaprakla kapatın sonra da bir tabakla ve önce harlı ateşte sonra da kısık ateşte pişirin.

Fotoğraflar: youtube.com