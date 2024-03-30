Sıra dışı özellikleri ile dikkat çekiyor: Türkiye'nin emekli şehri ve en mutlu ili

"EMEKLİ İÇİN GÜZEL VE RAHAT BİR ŞEHİR"

Sinop’ta yaşayan Taştan Çoban, "Gördüğüm kadarıyla Sinop’ta doğru dürüst bir üretim yok. Emekli şehri. Güzel ve rahat bir şehir. Biz memurlar belli yıllardan sonra bazı şeylere ayak uydurmada zorlanıyor muyuz bilmiyorum ama rahat bir il istiyoruz. Burası emekliler için çok rahat ve çok güzel bir şehir. Fakat üretim de olmaması bu yaşlı nüfusun artmasına sebep oluyor diye düşünüyorum" diye konuştu.