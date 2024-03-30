Simpsons kehaneti gündem oldu: Yine mi bildiler?

Diziden alınan bir başka videoda, kötü adam Scorpio politikacılara şantaj yaparak altınlarını almak amacıyla bir köprüyü havaya uçurmak için 'kıyamet günü cihazını' kullanıyor. 1996'da yayınlanan bölümdeki bir kesitte adamlardan biri ayağa fırlıyor "Aman Tanrım! 59. Cadde Köprüsü!" diye haykırıyor.