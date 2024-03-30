Simpsons kehaneti gündem oldu: Yine mi bildiler?
The Simpsons kehanetlerinin bir yenisi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü dizinin ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nün gemi çarpması sonucu yıkıldığını önceden tahmin ettiği öne sürüldü.
ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. Büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı.
Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.
Baltimore Köprüsü yıkıldıktan hemen sonra sosyal medyada Simpsonlar'ın bu trajik olayı öngördüğü iddia edildi.
Peki The Simpsons dizisinde Baltimore Köprüsü'nün çöküşü tahmin edildi mi? İkonik animasyon komedisi Simpsonlar, bazı tarihi olayları gerçek hayatta gerçekleşmeden önce 'tahmin etmesiyle' biliniyor.
Şimdi de internet kullanıcıları Simpsonlar'ın Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılışını önceden haber verdiğini öne sürüyor, buna dair paylaşımlarda bulunuyor.
TikTok'ta paylaşılan videoların birinde baş karakter Homer, İskoçya'da çığlık atıyor. Ardından bir köprüye yer veriliyor.
35. sezon, 8. bölümden olan bu bölümde gösterilen köprünün Francis Scott Key Köprüsü değil İskoçya'daki Forth Köprüsü olduğu açıklandı.
Diziden alınan bir başka videoda, kötü adam Scorpio politikacılara şantaj yaparak altınlarını almak amacıyla bir köprüyü havaya uçurmak için 'kıyamet günü cihazını' kullanıyor. 1996'da yayınlanan bölümdeki bir kesitte adamlardan biri ayağa fırlıyor "Aman Tanrım! 59. Cadde Köprüsü!" diye haykırıyor.
Ancak, videoda bahsedilen 59. Cadde Köprüsü'yle, Baltimore'daki köprüye değil, New York'taki Queensboro Köprüsü'ne göz kırpılıyor.
Bir başka dikkat çeken paylaşımda, Simpsonlar'ın haber sunucusu Kent Brockman Baltimore'daki köprüyle ilgili haber sunuyor. Ancak bu videoda çeşitli oynamalar mevcut. Kent Brockman'ın sesinin yapay zekayla düzenlendiği belirtiliyor. Video Simpsonlar'ın herhangi bir bölümünde yer almıyor.