Simpsonlar'ın Geleceği Tahmin Etme Sırrı Ortaya Çıktı! Yapımcıdan Şaşırtıcı Açıklamalar

YAPIMCI SELMAN SIRRI AÇIKLADI

Dizinin yapımcısı Matt Selman, People dergisine verdiği röportajda bu konuyla ilgili sorulara açıklık getirdi. Selman, dizinin gelecekte yaşanan olayları tahmin etmesinin ardında aslında basit bir matematiksel ve tarihsel gözlem olduğunu belirtti. “Eğer tarih ve matematiğe dikkat ederseniz, bazı olayları tahmin etmek imkansız değildir,” diyen Selman, gelecekteki olayları öngörmenin insanlık tarihine dayalı bir olgu olduğunu ifade etti.