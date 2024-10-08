Simpsonlar'ın Geleceği Tahmin Etme Sırrı Ortaya Çıktı! Yapımcıdan Şaşırtıcı Açıklamalar
Simpsonlar dizisi, yıllardır dünya genelinde dikkat çeken geleceği tahmin etme yetisiyle gündemdeydi. Yapımcı Matt Selman, yıllardır merak edilen bu gizemin arkasındaki sırrı nihayet açıkladı.
1989 yılından bu yana ekranlarda olan ve televizyon dünyasının en uzun soluklu dizilerinden biri haline gelen Simpsonlar, 36. sezonuyla izleyiciyi etkilemeye devam ediyor. Homer, Marge ve çocukları Bart, Lisa, Maggie’nin yaşamını konu alan dizi, sıradan bir Amerikan ailesinin eğlenceli ve bazen de düşündüren maceralarını işliyor.
OLAYLARI ÖNCEDEN BİLEN DİZİ
Simpsonlar, yıllar içerisinde birçok olayın gerçekleşmeden önce dizide yer almasıyla dünya genelinde hayranlık uyandırdı. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağı, Koronavirüs pandemisi gibi önemli gelişmeler dizide konu edilmişti. Bu durum, izleyiciler arasında dizinin geleceği nasıl tahmin ettiğine dair büyük bir merak uyandırdı.
YAPIMCI SELMAN SIRRI AÇIKLADI
Dizinin yapımcısı Matt Selman, People dergisine verdiği röportajda bu konuyla ilgili sorulara açıklık getirdi. Selman, dizinin gelecekte yaşanan olayları tahmin etmesinin ardında aslında basit bir matematiksel ve tarihsel gözlem olduğunu belirtti. “Eğer tarih ve matematiğe dikkat ederseniz, bazı olayları tahmin etmek imkansız değildir,” diyen Selman, gelecekteki olayları öngörmenin insanlık tarihine dayalı bir olgu olduğunu ifade etti.
"İNSANLIK TARİHİNDEN DERSLER ÇIKARIYORUZ"
Selman, insanlık tarihindeki hataları inceleyerek gelecekteki benzer hataları öngörmenin mümkün olduğunu vurguladı. Yeterince varsayımda bulunulduğunda, bunlardan bazıları kaçınılmaz olarak gerçeklikle örtüşüyor. Bu durum, Simpsonlar’ın zaman zaman "kehanetlerde" bulunduğu izlenimini yaratıyor. Selman, bunun aslında matematiğin ve tarihin bir parçası olduğunu belirterek, bu tür tahminler üzerine düşünmediklerini ekledi.
SAHTE GÖRSELLERE TEPKİ
Selman ayrıca, dizide yer almayan sahnelerin hayranlar tarafından kurgu videolarla gerçeğe dönüştürülmesine tepki gösterdi. “İnternette sahte görseller paylaşıp, dizinin tahmin etmediği olayları tahmin etmişiz gibi göstermeleri sinir bozucu,” diyen Selman, tahminlerin gerçek olaylarla sınırlı olması gerektiğini söyledi.
"BÜYÜ GERÇEK OLSUN İSTİYORLAR"
Simpsonlar’ın yapımcısı, insanların büyü gibi açıklamaları gerçek kılma arzusunun moral bozucu olduğunu ifade etti. Selman, dizinin gerçekten korkunç olayları öngördüğünde bu durumun ilginç olduğunu ancak sahte tahminlerle karşı karşıya kaldıklarında bunun sinir bozucu hale geldiğini belirtti.