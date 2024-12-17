Simpsonlar’daki ‘Marge’ Detayı Damgasını Vurdu: Mısır’da Yeni Keşfedilen Antik Mezarda Ortaya Çıktı
Mısır’ın Minya kentinde yer alan bir antik mezarda yapılan keşif, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 3 bin yıllık bir resimdeki figürün, The Simpsons dizisinin ikonik karakteri Marge Simpson’a olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mezarın üst kısmında bulunan figürdeki sarı ten rengi, mavi bir taç ve yeşil giysi detayları, Marge Simpson’ı andıran görseliyle internet kullanıcılarının ilgisini çekti. Bu ilginç keşif, özellikle sosyal medya platformu Reddit’te paylaşıldıktan sonra kısa sürede viral oldu.
“MARGE SİMPSON ZAMAN YOLCUSU MU?”
Kullanıcıların esprili yorumları dikkat çekti. Bir Reddit kullanıcısı, “Aman Tanrım, bu Marge Simpson!” derken, bir başkası, “The Simpsons’ın tarihte bir şeyi önceden yapmadığı an” diyerek duruma mizahi bir yaklaşım getirdi. Bazı kullanıcılar ise, “Marge Simpson zaman yolcusu mu?” sorusunu sorarak eğlenceli komplo teorileri üretti.
GERÇEK ÇOK BAŞKA
Ancak bu benzerliğin arkasındaki gerçek hikâye oldukça farklı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mezardaki resim, El-Ashmunein bölgesinde görev yapmış bir başrahibin kızı olan Tadi Ist’i betimliyor. Mezar, M.Ö. 1186-1069 yılları arasına, yani 20. Hanedanlık dönemine tarihlendiriliyor.
Kazı çalışmaları sırasında mezarın içinde ayrıca süs eşyaları, muskalar ve lahitler de gün yüzüne çıkarıldı. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziry, keşfin önemine vurgu yaparak, “Bu sahne çok nadir ve önemlidir. Her bir sahne, zamanının kendine özgü detaylarını yansıtır” dedi.
SİMPSONLAR VE KOMPLO TEORİLERİ
Mısır’daki keşif, The Simpsons hayranlarını bir kez daha düşündürdü. Dizinin dünya olaylarını önceden tahmin ettiğine dair komplo teorileri yıllardır gündemde yer buluyor. Bu kez antik bir mezardaki benzerlik, eğlenceli yorumlarla birlikte “Simpsons geleceği mi görüyor?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.