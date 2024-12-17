Simpsonlar’daki ‘Marge’ Detayı Damgasını Vurdu: Mısır’da Yeni Keşfedilen Antik Mezarda Ortaya Çıktı

GERÇEK ÇOK BAŞKA

Ancak bu benzerliğin arkasındaki gerçek hikâye oldukça farklı. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, mezardaki resim, El-Ashmunein bölgesinde görev yapmış bir başrahibin kızı olan Tadi Ist’i betimliyor. Mezar, M.Ö. 1186-1069 yılları arasına, yani 20. Hanedanlık dönemine tarihlendiriliyor.

Kazı çalışmaları sırasında mezarın içinde ayrıca süs eşyaları, muskalar ve lahitler de gün yüzüne çıkarıldı. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziry, keşfin önemine vurgu yaparak, “Bu sahne çok nadir ve önemlidir. Her bir sahne, zamanının kendine özgü detaylarını yansıtır” dedi.