Simitlerin Ortası Neden Delik? Kolay Pişsin Diye Değil
Kahvaltıların vazgeçilmezi ve çayın en büyük eşlikçisi olan simitler neden özellikle ortası delik yapılıyor? Ortasındaki delik sadece estetik bir detay veya kolay pişmesi için değil, kültürel bir miras ve pratik bir kullanım amacı taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Simitin yuvarlak şekli ve ortasındaki delik, onu diğer hamur işlerinden ayıran en belirgin özelliklerinden. Bu ikonik şeklin sadece pişirme kolaylığı sağladığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Simitin ortasındaki delik, yüzyıllara dayanan bir geçmişe, kültürel bir öneme ve pratik bir işlevselliğe sahip.
YAHUDİ TOPLULUKLARA DAYANIYOR
Simitin kökenleri, Orta Çağ'da Polonya'ya yerleşen Yahudi topluluklarına dayanıyor. Hristiyan ekmeğinden farklılaşmak isteyen Yahudiler, simitleri hem haşlayarak hem de ortasına delik açarak pişiriyorlardı.
Bu sayede hem Hristiyan ekmeğine benzeşmesi engelleniyor hem de Yahudilerin kendi kültürel kimliğini taşıyan bir ürün ortaya çıkıyordu. Ayrıca, dairesel şeklin hiç bitmeyen yaşam döngüsünü sembolize ettiği inancından dolayı simitlere iyi şans getireceğine inanılıyordu.
ORTASININ DELİK OLMASI EK AVANTAJ SAĞLIYOR
Eskiden simitler, uzun çubuklara dizilerek sokaklarda satılırdı. Bu sayede hem taşıması kolaylaşıyor hem de simitler daha uzun süre taze kalıyordu. Ortasındaki delik, bu satış yöntemine ek bir avantaj sağlıyordu. Ancak simitlerin delikli olması, bu satış yönteminden çok daha önce başlayan bir gelenek.
PİŞİRME SIRRI
Simit hamuru oldukça yoğun olduğu için fırında pişirirken iç kısmının dış kısma göre daha geç pişmesi doğal. İşte tam bu noktada ortasındaki delik devreye giriyor. Delik sayesinde ısı, hamurun ortasına kadar daha kolay ulaşarak homojen bir pişirme sağlıyor. Böylece simit, dışı çıtır içi yumuşak, eşsiz lezzetine kavuşuyor.