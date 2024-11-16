Simitlerin Ortası Neden Delik? Kolay Pişsin Diye Değil

ORTASININ DELİK OLMASI EK AVANTAJ SAĞLIYOR

Eskiden simitler, uzun çubuklara dizilerek sokaklarda satılırdı. Bu sayede hem taşıması kolaylaşıyor hem de simitler daha uzun süre taze kalıyordu. Ortasındaki delik, bu satış yöntemine ek bir avantaj sağlıyordu. Ancak simitlerin delikli olması, bu satış yönteminden çok daha önce başlayan bir gelenek.