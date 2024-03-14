Siirt'te 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır çalıyor: 3 çocuk okuttu!

"3 ÇOCUK OKUTTUM"

Bu dükkanda sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Kılıçvuran, "Allah'a şükür biri doktor oldu, biri mühendis oldu. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Çırak zaten yok. Bu dükkan 60-65 yıllıktır. Ustamın yanında çalıştım, zanaat öğrendim. Bu seviyeye geldim" dedi.