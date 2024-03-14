Siirt'te 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır çalıyor: 3 çocuk okuttu!

Siirt'te 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır teneke ve soba yapan 59 yaşındaki Nusret Kılıçvuran, eskisi gibi rağbet olmadığını ve mesleğin yavaş yavaş tükendiğini söyledi. Kılıçvuran, bu dükkanda sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade etti.

Siirt
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Siirt'te 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır çalıyor: 3 çocuk okuttu! - Resim: 1

Siirt'te 19 yaşında çırak olarak girdiği dükkanı devralan Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır teneke ve soba yapıyor.

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Siirt'te 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır çalıyor: 3 çocuk okuttu! - Resim: 2

Teneke ve sobacılık işini ustasından devraldığı dükkanda 40 yıldır yapan 59 yaşındaki Nusret Kılıçvuran, 3 metrekarelik dükkanda çırak olarak başladığı ve unutulmaya başlayan tenekeciliği devam ettirerek mesleğini sürdürüyor.

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Siirt'te 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır çalıyor: 3 çocuk okuttu! - Resim: 3

ESKİSİ GİBİ RAĞBET OLMUYOR

Eskiden soba, banyo sobası, ateş sobası, ibrik ve testi yaptıklarını belirten Kılıçvuran, eskisi gibi rağbet olmadığını ve mesleğin yavaş yavaş tükendiğini söyledi.

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Siirt'te 3 metrekarelik dükkanda 40 yıldır çalıyor: 3 çocuk okuttu! - Resim: 4

"3 ÇOCUK OKUTTUM"

Bu dükkanda sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ifade eden Kılıçvuran, "Allah'a şükür biri doktor oldu, biri mühendis oldu. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Çırak zaten yok. Bu dükkan 60-65 yıllıktır. Ustamın yanında çalıştım, zanaat öğrendim. Bu seviyeye geldim" dedi.

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