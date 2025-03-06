Sigarayı Bırakanların Neden Kilo Aldığı Ortaya Çıktı: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, sigarayı bırakanların bu süreci daha sağlıklı atlatabilmesi için beslenme düzenine dikkat etmelerini, bol su tüketmelerini ve sağlıklı beslenmelerini tercih etmelerini önerdi. Böylece hem sigarayı bırakma süreci daha kolay hale gelir hem de istenmeyen kilo artışının önüne geçilebilir.