Sigarayı Bırakanların Neden Kilo Aldığı Ortaya Çıktı: Uzmanlar İlk Kez Açıkladı
Uzmanlar sigarayı bırakanlar üzerinde geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda sigarayı bırakanların neden kilo aldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sigarayı bırakan birçok kişide ani iştah artışı yaşanır. Bu iştah artışının nedeni bu zamana kadar tam olarak bilinmiyordu ancak uzmanlar sigarayı bırakanların neden kilo aldığını açıkladı. İşte, sigarayı bırakanların iştahının artmasının ve sürekli yemek yeme isteği yaşamasının nedeni...
Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, sigaranın iştahı baskılama özelliğine sahip olduğunu gösterdi. Sigara bırakıldığında bu etki ortadan kalkıyor ve vücut açlık hissini daha yoğun bir şekilde yaşamaya başlıyor. Bu durum, özellikle abur cubur tüketimini artırmaya yol açıyor.
Araştırmalara göre, sigara içerken ve abur cubur tüketilirken beyinde benzer haz merkezleri aktifleşiyor. Bu nedenle sigarayı bırakan kişiler, nikotinin eksikliğini hissettiğinde aynı hazzı sağlamak için yiyeceklere yöneliyor. Özellikle şekerli ve yüksek kalorili yiyecekler, kısa süreli bir tatmin hissi yaratarak sigaranın yerine konuluyor.
TAT DUYUSU GERİ GELİYOR
Sigara bırakıldıktan sonra tat ve koku alma duyuları normale dönmeye başlıyor. Ayrıca dudak tiryakiliği de sigara içenler arasında oldukça yaygındır. Bu durumda, insanların sigarayı bırakırken nikotin isteğiyle başa çıkmanın bir yolu olarak abur cuburlara yönelmesinin bir mantığı olabileceği düşünülüyor.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar, sigarayı bırakanların bu süreci daha sağlıklı atlatabilmesi için beslenme düzenine dikkat etmelerini, bol su tüketmelerini ve sağlıklı beslenmelerini tercih etmelerini önerdi. Böylece hem sigarayı bırakma süreci daha kolay hale gelir hem de istenmeyen kilo artışının önüne geçilebilir.