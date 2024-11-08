Sıcak Su Torbası Kullananlar Dikkat! Kapaktaki BU Detayı Kaçıran Felaketi Yaşayabilir
İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan talihsiz bir olay, sıcak su torbalarının son kullanma tarihinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yazmin Hardy adlı genç kadın, tarihi geçmiş bir sıcak su torbasının patlaması sonucu ciddi şekilde yaralandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Olay, Hardy'nin karın bölgesine yerleştirdiği sıcak su torbasının patlamasıyla başladı. Sıcak su, genç kadının bacak, karın ve ellerinde ciddi yanıklara yol açtı. Hemen banyoya yönelen Hardy, 30 dakika boyunca soğuk duş aldı ancak bacağındaki yanma hissi geçmeyince Manchester'daki bir hastaneye başvurdu.
SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT
Bu olay, sıcak su torbalarını kullananları endişelendirdi. Sıcak su torbasının son kullanma tarihi hakkında meraklar arttı. Ucuz bir şekilde ısınmak isteyenlerin sağlığını riske atmamak için dikkat etmeleri gereken önemli bir detay bulunuyor.
Sıcak su torbalarının üzerinde genellikle çiçek şekliyle belirtilen bir simge yer alır ve bu simge içerisinde bir tarih bulunur. Bu tarih, torbanın üretim tarihini gösterir. Uzmanlar, sıcak su torbalarının en az iki yıl sonra değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Son kullanma tarihi geçmiş sıcak su torbaları, içerdiği suyu sızdırarak vücutta ciddi yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, sıcak su torbası kullanmadan önce mutlaka son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gerektiği uyarısı yapılıyor.