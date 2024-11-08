Sıcak Su Torbası Kullananlar Dikkat! Kapaktaki BU Detayı Kaçıran Felaketi Yaşayabilir

Sıcak su torbalarının üzerinde genellikle çiçek şekliyle belirtilen bir simge yer alır ve bu simge içerisinde bir tarih bulunur. Bu tarih, torbanın üretim tarihini gösterir. Uzmanlar, sıcak su torbalarının en az iki yıl sonra değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Son kullanma tarihi geçmiş sıcak su torbaları, içerdiği suyu sızdırarak vücutta ciddi yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, sıcak su torbası kullanmadan önce mutlaka son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gerektiği uyarısı yapılıyor.