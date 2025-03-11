Show TV'nin Sevilen Dizisi Bahar'da Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Ediyor
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Bahar dizisinin yeni bölüm tanıtımında "Aramızdan bazı isimlere veda etmek istiyoruz" sözleri dikkat çekmişti. Bu repliğin ardından diziden kimin ayrılacağı belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Bahar , bu akşam yayınlanacak 38. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlenecek. Heyecanın giderek arttığı dizide, beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Bahar dizisinin yeni bölüm tanıtımında Tuğrul Tülek'in canlandırdığı Tuğra karakterinin "Aramızdan bazı isimlere veda etmek istiyoruz" sözleri dikkat çekmişti. Bu repliğin ardından diziden kimin ayrılacağı belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım imzalı dizide Uğur Aydın karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, projeye veda ediyor. Genç oyuncu, bu akşam yayınlanacak bölümde ekran macerasını noktalayacak. Bahar dizisinde yaşanan bu ayrılığın hikâyeye nasıl bir yön vereceği ise merakla bekleniyor.
DEVRİM KAVACAOĞLU KİMDİR?
İstanbul doğumlu Devrim Kabacaoğlu, 2021 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Kabacaoğlu, "Buğday Tanesi" , "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Bahar" gibi yapımlarda rol aldı.