Show TV'nin Sevilen Dizisi Bahar'da Flaş Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Ediyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MF Yapım imzalı dizide Uğur Aydın karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu, projeye veda ediyor. Genç oyuncu, bu akşam yayınlanacak bölümde ekran macerasını noktalayacak. Bahar dizisinde yaşanan bu ayrılığın hikâyeye nasıl bir yön vereceği ise merakla bekleniyor.