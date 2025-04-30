Show TV'nin Fenomen Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Deprem: Ünlü Oyuncu da Apar Topar Diziden Ayrılıyor
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarı esiyor. Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun ardından sevilen oyuncu da diziden apar topar ayrılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosundaki ayrılıklarla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesiyle sarsılan izleyicileri bu kez bir başka ayrılık bekliyor.
Dizide Meri karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, sezon sonunda projeye veda edecek. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Bozoklu’nun Kızılcık Şerbeti serüveni, 30 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 103. bölümle sona erecek.
Daha önce Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı kulislerde büyük yankı uyandırmış, senaristlerle yaşanan anlaşmazlık iddiaları gündeme gelmişti. Taşçıoğlu’nun ardından dizide başka ayrılıkların da yaşanacağı konuşuluyordu. Bu söylentilerden ilki, Şebnem Bozoklu’nun veda haberiyle netleşmiş oldu.
Yayınlandığı günden bu yana geniş izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti, yeni sezona nasıl bir oyuncu kadrosuyla gireceğiyle merak konusu olmaya devam ediyor.