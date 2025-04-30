Show TV'nin Fenomen Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Deprem: Ünlü Oyuncu da Apar Topar Diziden Ayrılıyor

Daha önce Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı kulislerde büyük yankı uyandırmış, senaristlerle yaşanan anlaşmazlık iddiaları gündeme gelmişti. Taşçıoğlu’nun ardından dizide başka ayrılıkların da yaşanacağı konuşuluyordu. Bu söylentilerden ilki, Şebnem Bozoklu’nun veda haberiyle netleşmiş oldu.

Yayınlandığı günden bu yana geniş izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti, yeni sezona nasıl bir oyuncu kadrosuyla gireceğiyle merak konusu olmaya devam ediyor.